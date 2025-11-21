Receta deliciosa de un atole de mazapán: te quedará para chuparte los dedos

Si eres amante del mazapán y de las bebidas calentitas, este atole se convertirá en tu nueva receta favorita. Su textura suave, su aroma dulce y ese sabor tan característico del cacahuate hacen que cada sorbo sea un verdadero apapacho. Además, prepararlo es muchísimo más fácil de lo que imaginas: solo necesitas unos cuantos ingredientes y unos minutos en la cocina para disfrutar una bebida casera, reconfortante y perfecta para cualquier antojo.

El mazapán mexicano brinda un gusto único que se diferencia del clásico uso de chocolate, vainilla o frutas. Al añadirse al atole, crea una bebida cálida y revitalizante, perfecta para disfrutar junto con pan dulce, tamales o incluso buñuelos, según el sitio gastronómico Cookpad.

Los ingredientes que necesitas para 4 tazas de atole de mazapán

4 mazapanes (28 g cada uno)

4 tazas de leche

2 cucharadas de maicena (fécula de maíz)

1 taza de agua

1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Canela en raja o molida (opcional)

El paso a paso para lograr la receta del atole de mazapán

Disolver la maicena: en una taza de agua fría, mezcla las 2 cucharadas de maicena hasta que no queden grumos.

Calienta la leche: en una olla, calienta las 4 tazas de leche a fuego medio. Puedes agregar una raja de canela si deseas más sabor.

Añadir los mazapanes: desmorona los mazapanes y agrégalos a la leche caliente. Mezclar constantemente hasta que se disuelvan por completo.

Endulzar: añadir el azúcar y mezcla. Deberás probar para ajustar la dulzura.

Espesar el atole: verter la mezcla de maicena con agua en la olla mientras revuelves. Cocinar a fuego medio-bajo durante 5–7 minutos, moviendo para evitar que se pegue. Verás que el atole empieza a espesar.

Aromatizar (opcional): agregar la vainilla y mezcla.

Servir caliente: retirar la canela (si la pusiste) y servir. Puedes decorar con un poco de mazapán triturado arriba.

Como un tip extra, puedes agregar 1 cucharada adicional de maicena si lo quieres más espeso; mientras que, si lo quieres más ligero, debes aumentar media taza de leche.