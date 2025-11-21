Receta deliciosa de un atole de mazapán: te quedará para chuparte los dedos
Checa cómo puedes hacer un atole de mazapán para que quede cremoso, aromático y con un inconfundible sabor, y conquistar a todos desde el primer sorbo.
Si eres amante del mazapán y de las bebidas calentitas, este atole se convertirá en tu nueva receta favorita. Su textura suave, su aroma dulce y ese sabor tan característico del cacahuate hacen que cada sorbo sea un verdadero apapacho. Además, prepararlo es muchísimo más fácil de lo que imaginas: solo necesitas unos cuantos ingredientes y unos minutos en la cocina para disfrutar una bebida casera, reconfortante y perfecta para cualquier antojo.
El mazapán mexicano brinda un gusto único que se diferencia del clásico uso de chocolate, vainilla o frutas. Al añadirse al atole, crea una bebida cálida y revitalizante, perfecta para disfrutar junto con pan dulce, tamales o incluso buñuelos, según el sitio gastronómico Cookpad.
Los ingredientes que necesitas para 4 tazas de atole de mazapán
- 4 mazapanes (28 g cada uno)
- 4 tazas de leche
- 2 cucharadas de maicena (fécula de maíz)
- 1 taza de agua
- 1/2 taza de azúcar (ajusta al gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Canela en raja o molida (opcional)
El paso a paso para lograr la receta del atole de mazapán
- Disolver la maicena: en una taza de agua fría, mezcla las 2 cucharadas de maicena hasta que no queden grumos.
- Calienta la leche: en una olla, calienta las 4 tazas de leche a fuego medio. Puedes agregar una raja de canela si deseas más sabor.
- Añadir los mazapanes: desmorona los mazapanes y agrégalos a la leche caliente. Mezclar constantemente hasta que se disuelvan por completo.
- Endulzar: añadir el azúcar y mezcla. Deberás probar para ajustar la dulzura.
- Espesar el atole: verter la mezcla de maicena con agua en la olla mientras revuelves. Cocinar a fuego medio-bajo durante 5–7 minutos, moviendo para evitar que se pegue. Verás que el atole empieza a espesar.
- Aromatizar (opcional): agregar la vainilla y mezcla.
- Servir caliente: retirar la canela (si la pusiste) y servir. Puedes decorar con un poco de mazapán triturado arriba.
Como un tip extra, puedes agregar 1 cucharada adicional de maicena si lo quieres más espeso; mientras que, si lo quieres más ligero, debes aumentar media taza de leche.