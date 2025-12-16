En solo 3 pasos fáciles aprende a preparar una deliciosa Paloma Navideña con Vino

La Paloma Navideña con vino es una versión festiva ideal para brindar en diciembre , por sus colores y decoración se adapta perfectamente a tu cena del 24 de diciembre o fin de año. A continuación te dejamos cómo preparar esta innovadora bebida que combina sabores dulces, ácidos y picantes en tan solo 3 simples pasos:

¿Cómo se prepara la Paloma Navideña?

La paloma navideña es una bebida que combina los sabores del tequila, vino y refresco te servirá para renovar las típicas palomas que solo se preparan con refresco de toronja y tequila. Aquí te dejamos los ingredientes y los tres pasos básicos para la preparación:

Ingredientes:



Chamoy

Chile en polvo

Hielos

Tequila

Vino Tinto

Refresco de limón

Jugo de arándano

Triple Sec (sabor a naranja)

Arándanos frescos

Romero

Naranja

Cynthia Klitbo revela por qué fue hospitalizada: “Me saqué un sustazo”

Paso 1: Prepara

En un vaso de tu preferencia, ya sea plástico o vidrio, escarcha la orilla con el chamoy y chile en polvo, una vez que lo tengas con el escarchado deseado, agrégale hielos, esto dependerá de la pue cantidad que deseas, como tip te recomendamos llenarlo para que tu bebida sea aún más fresca.

Paso 2: Mezcla

En el vaso agrega tequila, vino tinto, refresco de limón, el triple sec, el jugo de arándano y jugo de limón, las cantidades de cada ingrediente dependerán de qué tanto quieres que destaque un sabor o que tan cargada la quieres de alcohol.

Paso 3: Decora

Una vez que hayas mezclado todos los ingredientes te recomendamos decorar con los arándanos frescos, una rama de romero (que este limpia) y una rodaja de naranja, como extra puedes agregarle un poco de sal a la naranja.

Nota: Por ser una bebida que mezcla varios sabores puedes modificar la receta para que la puedan tomar todos los de la familia que tienen gustos y edades diferentes.

Para los adultos puedes experimentar haciendo los mismos pasos pero omitiendo el vino o inverso, agregas el vino pero omites el vino tinto, todo esta en que tan personalizada quieres hacer esta bebida.

Para los menores de edad y que no se queden con las ganas de brindar con los mayores puedes mezclar un poco de refresco de limón, jugo de arándano y jarabe de jamaica para dar ese toque rojizo, finalmente decora con los arándanos frescos, romero y naranja.