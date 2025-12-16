¿Sarita Sosa dejó sin herencia a sus hermanos? Así exhibieron a la hija de José José

José José fue una importante figura en el mundo musical, dejando un importante legado a sus hijos. Sin embargo, ahora el chisme crece, puesto que presuntamente su hija Sarita Sosa pudo comprarse un coche lujoso, dejando a sus hermanos sin herencia.

Las declaraciones han dado mucho de qué hablar, generando indignación, considerando que fue una suma millonaria la que logró reunir ‘El Príncipe de la Canción’ a lo largo de los años. Te contamos todo el chisme al respecto.

¿De cuánto era la fortuna de José José?

Javier Ceriani reveló nuevos detalles ante el medio de TvNotas, aseguró que Sarita Sosa se habría encargado de aprovechar la herencia de su padre José José al momento de adquirir un coche lujoso, específicamente un Tesla último modelo, adquisición que realizó en efectivo.

Explica que dichas acciones financieras generaron importantes afectaciones, en especial en el tema financiero. El chisme crece, puesto que Javier Ceriani explicó que transacciones tan grandes en efectivo son algo inusual en Miami, por lo que llamó la atención de los vendedores, haciendo que luciera muy sospechoso.

Se estima que el vehículo tiene un valor de 50 mil dólares aproximadamente, operación que en su momento le funcionó. Ceriani detalló que esas acciones fueron listas para poder quedarse con la riqueza del cantante, evitando que sus hermanos pudieran ingresar a él.

¿Cuándo murió José José?

José José falleció el 28 de septiembre del 2019 a los 71 años, una de las voces más importantes de la música en México, quien dejó un importante legado que genuinamente pocos van a poder igualar. Al día de hoy, es una de las celebridades más queridas de la farándula, donde su muerte sigue generando dolor entre los usuarios.

Desde entonces, el tema de su herencia se ha convertido en un tema de discusión, generando fuertes conflictos entre las dos viudas del cantante y sus respectivos hijos. Considerando la información que se ha dado a conocer, la pregunta sobre qué pasó con el dinero del cantante nuevamente regresa con más fuerza, en especial cuando el chisme crece de Sarita Sosa sin control.