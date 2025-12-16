Victoria Ruffo defiende a Eugenio Derbez tras fuertes críticas: por esta razón intercedió

Aunque Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han mantenido una relación tranquila entre ellos, cada uno ha dejado comentarios fuertes sobre el otro, demostrando que aún existen ciertas molestias del pasado, en especial al considerar la relación que llegaron a compartir.

Sin embargo, el actor recibió fuertes críticas, en especial con la muerte de Gabriela Michel, quien era la madre de su hija Aislinn Derbez. Ante los comentarios, la actriz Ruffo no se quedó callada y defendió a su pareja. Te contamos todo el chisme al respecto.

¿Qué comentó Victoria Ruffo al respecto?

Toda la polémica comenzó cuando Eugenio Derbez se encontraba en una importante premiación, donde fue entrevistado en una transmisión en vivo, donde se llenó de comentarios resaltando la muerte de Gabriela Michel. Ante toda la euforia, el actor, junto a su esposa Alessandra Rosaldo, decidieron ignorar los mensajes. Acciones que generaron fuertes críticas por su actuar.

Ante los hechos, Victoria Ruffo, frente a una entrevista con medios, la actriz envió sus condolencias a la hija de Gabriela, Aislinn Derbez, puesto que ella ya había experimentado la muerte de su madre y entiende lo que puede ocasionar dicha pérdida.

Además, Victoria Ruffo aprovechó el momento para resaltar que la ola de fuertes críticas que recibió su expareja fue algo desmedido, puesto que los agarró desprevenidos y que nadie esperaba que eso sucediera, debido a que se trataba de una persona muy joven; así lo explica un video subido por De Primera Mano.

¿Qué le pasó a Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel, además de ser la madre de Aislinn Derbez, se trató de una importante actriz mexicana, quien en repetidas ocasiones prestó su voz para darle vida a personajes emblemáticos de cine o de series de televisión.

Lamentablemente, el 24 de noviembre del 2025, se dio a conocer el fallecimiento de la artista a los 65 años. Se sabe que la celebridad falleció tras sufrir un infarto; aunque recibió atención médica en el momento, fue demasiado tarde para ella. Por esa razón, su muerte tomó desprevenidos a todos, en especial a Eugenio Derbez , quien fue su pareja por algunos años.