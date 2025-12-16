Quiero vender mi moneda de 20 pesos, ¿dónde puedo hacerlo en CDMX y otras partes de México?

Cada vez más personas descubren que la moneda de 20 pesos puede tener un valor mayor al nominal, especialmente si son conmemorativas o están en buen estado. Si estás considerando vender una, conviene saber dónde hacerlo de forma segura y confiable, tanto en la CDMX como en otras ciudades de México, para obtener una valuación justa y evitar fraudes.

De acuerdo al Banco de México (Banxico), en la actualidad estos ejemplares pueden venderse en distintas plataformas digitales, de manera legal, por encima de su precio fijado por la entidad. Por tal motivo, compartieron cuáles son algunos de estos sitios para que evites caer en estafas.

Estos son los sitios donde puedes vender tu moneda de 20 pesos

Plataformas de ventas: en ciertas páginas, se pueden vender y comprar algunas monedas conmemorativas a diferentes precios, como por ejemplo Mercado Libre o Amazon, donde también pueden encontrarse.

Redes sociales: actualmente, estos ejemplares pueden encontrarse a través de grupos creados en ciertas aplicaciones que se enfocan al coleccionismo o numismática; sin embargo, es importante tener cuidado para evitar ser víctima de estafas.

Venta física: existen algunos lugares ubicados en las calles de Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) donde se puede comercializar casi cualquier tipo de monedas conmemorativas.

Bancos: algunas entidades financieras cuentan con venta de monedas, como Banco Azteca, quien compra las monedas llamadas "Plata Libertad".

Esto debes tener en cuenta a la hora de vender una moneda

Desde la Sociedad Numismástica de México dieron a conocer que no todas las monedas pueden comercializarse, dado que existen diversos elementos para que estas puedan ser atractivas para los coleccionistas. En ese sentido, los expertos mencionaron que estas piezas deben contar con los siguientes elementos para su venta:



Fecha de emisión.

Error de acuñación.

Material de pieza.

Historia rareza.

A su vez, comentaron que las monedas conmemorativas más codiciadas por los coleccionistas de México, e incluso del mundo, son las famosas monedas de 20 pesos, por lo que su precio puede oscilar entre los 19 mil hasta los 35 mil pesos por ejemplar.