Estos son los escándalos de Tammy Parra, una de las más polémicas influencers

En esta ocasión te diremos cuáles han sido todos los escándalos de Tammy Parra, una de las más polémicas influencers . Esta chica cuenta con más de 20 millones de seguidores en sus cuentas oficiales de redes sociales. Sin embargo, en las últimas semanas, esta joven de apenas 23 años ha generado mucha controversia, luego de que se confirmara que terminó su relación con el modelo Diego Rodríguez, pero este es el inicio de varios alborotos que ha vivido.

¿Cuáles son los escándalos más sonados de Tammy Parra?

En los últimos días, Tammy Parra ha dado mucho de qué hablar, ya que recientemente terminó con el modelo de Perú, Diego Rodríguez, sin embargo, tiempo después, comenzó una historia de amor con su mánager y mejor amigo, Héctor Klunder. Uno de sus escándalos más recientes fue que, en junio pasado tras anunciar que había roto con su pareja, pudo compartir en un video que ya tenía otro novio.

Sin embargo, cuando reveló que, su nueva pareja era Héctor Klunder , dio a conocer que su relación con Diego se dio cuando estaba interesada más en su actual novio, con quien ya tenía una amistad de 5 años. Pero, la noticia que llamó la atención fue que, Tammy Parra comentó en un video que habría terminado con el modelo por una llamada; pero aclaró que a los siguientes días hablaron y dejaron las cosas en claro.

Una polémica con su expareja Omar Núñez

Un tema que sonó mucho de Tammy Parra y que la hizo estar en boca de todos, es que tuvo una relación amorosa con Omar Núñez, quien era otro creador de contenido de nacionalidad mexicana, quien incluso le habría pedido matrimonio en Francia.

Pero, el escándalo llegó cuando se dieron a conocer pruebas de que Omar Núñez le había sido infiel, por lo que la influencer habría decidido no seguir con su compromiso; y desde ese momento, sus seguidores la apoyaron; por lo que, la noticia de cuando comenzó un romance con Diego Rodríguez, fue bastante bien tomada por sus fans.

Héctor Klünder, el nuevo romance de Tammy Parra

Héctor Kündler tiene una empresa de marketing, la cual se destaca por trabajar con influencers haciendo el trabajo de relaciones públicas, creando contenido digital e innovando. En su cuenta de Linkedin se puede leer que antes de tener su propia marca, fue gerente de publicidad y cuenta con estudios universitarios en Licenciatura de Publicidad.

