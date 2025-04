¿Cómo reaccionaron Christian Nodal y Ángela Aguilar a las preguntas sobre Cazzu?

Christian Nodal y Ángela Aguilar no dejan de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Y es que, en medio de la polémica que significó su matrimonio, es una realidad que los cantantes de regional mexicano no dejan de ser noticia y para muestra de ello está lo anterior, mismo que guarda relación con la forma en cómo reaccionaron ante los cuestionamientos sobre Cazzu.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la trapera argentina Cazzu y Christian Nodal formaron una relación amorosa de muchos años que logró acaparar el ojo público y que, incluso, trajo consigo a Inti, hija de ambos. No obstante, el vínculo sentimental terminó a mediados del año pasado, solo algunas semanas antes de que Nodal contrajera nupcias con la integrante de la Dinastía Aguilar.

¿Qué dijeron Christian Nodal y Ángela Aguilar sobre Cazzu?

En un encuentro con los medios de comunicación, diversos reporteros le preguntaron a Ángela Aguilar y Christian Nodal temas relacionados con Cazzu. Entre las preguntas que más resonaron aparecen algunas tales como “¿cómo están experimentando la letra de la nueva canción de Cazzu?” o, bien, ¿cómo ves la tiradera de Cazzu?”, por citar algunos ejemplos.

Tal situación hizo que la pareja del regional mexicano mostrara cierta incomodidad al respecto, por lo que lo único que hicieron fue subir a su auto y hacer caso a los seguidores que los estaban esperando. En otras palabras, tanto Christian Nodal como Ángela Aguilar prefirieron no entrar en polémica y omitir las preguntas de los reporteros, todas estas relacionadas a la argentina.

¿Cómo reaccionaron las redes al respecto?

Como era de esperarse, los comentarios en redes respecto a la reacción de ambos cantantes no se hicieron esperar. Y si bien algunos agradecieron que estos no entraran en “polémicas baratas”, la realidad es que la gran mayoría los criticó por no dar la cara, haciendo énfasis principalmente en Ángela Aguilar, a quien tachan como la tercera en discordia en esta relación.