Comparan a Michelle Vieth con Lyn May por el aspecto de su rostro

La actriz y ahora también conductora, Michelle Vieth, se volvió tendencia en las últimas horas gracias a un clip del podcast “Somos Brutalmente Honestas”, junto a Mariana Ochoa y Kristal Silva.

En redes sociales, especialmente en TikTok, se publicaron diversos fragmentos de la charla en donde la actriz se sinceró sobre diversos aspectos de su vida personal, pero lo que más llamó la atención fue su aspecto.

¿Por qué compararon a Michelle Vieth con Lyn May?

Diversos usuarios se percataron que el rostro de Michelle Vieth lucía diferente, pues no mostraba ni una sola arruga, incluso que sus rasgos físicos del rostro se veían diferentes.

En los clips en primer plano se veían las facciones de Michelle Vieth endurecidas, así como sus pómulos muy marcados, además de una expresión un tanto extraña que muchos atribuyeron al exceso de bótox o intervenciones estéticas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, de inmediato los internautas hicieron de las suyas y se pronunciaron sobre el rostro de Michelle Vieth, asegurando que se parece a Lyn May.

“No parece Michelle Vieth“, ”¿Qué le pasó en su cara?“, ”Me recordó un poco a Lyn May”, “Parece nieta de Lyn May”, “Parece Jim Carrey en ‘La Máscara’”,“A pocos años de Lyn May”, “Dios mío, parece un muñeco”, “¿Es Calamardo guapo?”, “Se pasó con los arreglitos” y “Michelle qué te hicieron”, fueron solo algunos de los comentarios.

¿Quién es Michelle Vieth?

Michelle Jacqueline Vieth Paetau, mejor conocida como Michelle Vieth, es una reconocida actriz que a lo largo de su carrera ha participado en diversos melodramas, la mayoría de estos entre los años 90 y 2 mil.

Michelle Vieth comenzó su carrera desde muy joven, obteniendo su primer papel estelar como protagónica de la telenovela “Mi Pequeña Traviesa”, posteriormente formó parte de proyectos como “Soñadoras”, “Amigas y Rivales” y Cuidado Con El Ángel”, entre otras. También se ha desempeñado como conductora en distintos programas y como actriz de teatro en diversas puestas en escena.