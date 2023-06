Todo lo que debes saber sobre el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Zócalo.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue y este sábado 3 de junio Los Fabulosos Cadillacs, una de las agrupaciones argentinas más famosas, se presentará por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Kristal y Agustín encendieron el escenario cantando Maluma y Shakira.

Por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto con la Secretaría de Gobierno y la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil llevarán a cabo un operativo para salvaguardar la integridad de los asistentes al show.

Para proteger la integridad de los asistentes, se instalarán filtros de seguridad en los accesos principales a la plancha del Zócalo, específicamente sobre las avenidas 20 de Noviembre y Pino Suárez.

Te puede interesar: ¿Maluma dará un concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX?

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto de Los Fabulosos Cadillacs? El Centro Ovial informó que serán seis calles las que permanecerán cerradas desde la tarde-noche de ayer, por lo que sugirió evitar la zona si no es indispensable asisitr:





Plaza de la Constitución.

Calle 5 de Mayo.

Calle 5 de Febrero.

Calle Corregidora.

José María Pino Suárez.

Avenida 20 de Noviembre.

Te puede interesar: Maluma caminó en el Zócalo de la CDMX y nadie lo reconoció.

En caso de acudir al Zócalo, lo ideal es tomar algunas de las calles aledañas como:



Eje 1 Norte , hacia el este.

, hacia el este. Eje 1 Oriente , hacia el sur.

, hacia el sur. José María Izazaga , hacia el oeste.

, hacia el oeste. Eje Central Lázaro Cárdenas , hacia el norte.

, hacia el norte. Fray Servando Teresa de Mier, hacia el este.

#PrecauciónVial | El sábado 3 de Junio del 2023, considera afectación en inmediaciones del Zócalo, por evento a partir de las 20:00 hrs. Aquí consulta #AlternativaVial pic.twitter.com/jplLyZHdwB — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 1, 2023

¿Cuáles son las recomendaciones?

Las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para todos aquellos que asistan al concierto de Los Fabulosos Cadillacs.



Prestar atención a los menores de edad, adultos mayores y con discapacidad.

No ingresar con bebidas alcohólicas.

Establecer puntos de reunión.

Portar INE o cualquier otra identificación con datos personales.

o cualquier otra identificación con datos personales. Usar ropa adecuada según el pronóstico del tiempo.

Mantenerse bien hidratados y consumir alimentos en lugares bien establecidos.

Cuidar los objetos personales y de valor que pudieran perderse.

Te puede interesar: “Luchamos hasta el final": Maluma se viste de luto tras la muerte de su ‘hermanito‘.

¿A qué hora es el concierto de Los Fabulosos Cadillacs?

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs será este sábado 3 de junio en el Zócalo de la Ciudad de México y dará inicio a las 20 horas, de acuerdo con la Secretaría de Cultura. Se estima que tendrá una duración de dos horas.

El acceso es gratuito y no será necesario hacer ningún trámite para ingresar. Se recomienda llegar temprano, ya que el aforo suele ser mayor, además de que varias calles estarán cerradas.

“Siguiendo la luna no llegaré lejos…”



Este sábado 3 de junio la música de Los Fabulosos Cadillacs (@lfcoficial) inundará el Zócalo con sus más grandes éxitos que han acompañado a generación tras generación. ¡No te los pierdas!



20 horas#EntradaLibre @GobCDMX… pic.twitter.com/T0Z2paHGBG — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) June 1, 2023

¿Cómo llegar al Zócalo?

Llegar al Zócalo en auto no es viable debido a que deberás dejarlo lejos, pagar estacionamiento y caminar varios metros, por lo que se recomienda utilizar el Metro de la CDMX, Trolebús, Metrobús o RTP.