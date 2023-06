Conciertos de Taylor Swift en México desata memes.

Taylor Swift no vino a México en 17 años, pero que nos de:

- 3 FECHAS y primer país que visita de Latinoamérica

- La primera ronda de conciertos después de US

- Seremos 1/3 países que va a escuchar “August” en AGOSTO

- Vivir la era Speak Now TV

Le perdono todo🫶🏽#TSTheErasTour pic.twitter.com/aIHCEI0GSy