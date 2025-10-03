ÚLTIMA HORA: El rapero Sean ‘Diddy’ Combs es condenado a PRISIÓN tras pedir disculpas en su audiencia, pasará varios años en la cárcel

Este viernes 03 de octubre el rapero Sean ‘Diddy’ Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión (poco más de 4 años) durante su último juicio en Nueva York luego de disculparse de su “repugnante, vergonzosa y enfermiza conducta”.

Sean Combs, fue sentenciado este viernes a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con la prostitución, en un caso que conmocionó al mundo entero por los nombres que sonaban en unas “posibles listas” y por los relatos de algunos testigos, donde se le relacionaba en actos sexuales indebidos.

¿De qué se le acusa a Diddy Combs?

Combs únicamente fue condenado por dos cargos menores los cuales mencionan la prostitución relacionada con viajes que este organizó para encuentros sexuales entre sus novias y acompañantes masculinos que pagaban, mismos que eran conocidos como “freak-offs” y “noches de hotel”.

Dos de esas víctimas (Casandra Ventura) y otra exnovia que usaba el seudónimo Jane, testificaron y detallaron sobre sentirse violadas durante los encuentros mencionados.

¿Cuáles fueron las palabras de Diddy Combs durante su juicio?

Tras no testificar durante su juicio, Combs pidió clemencia al tribunal, disculpándose con sus exnovias, su familia y la comunidad, al tiempo que calificó su conducta pasada de “repugnante, vergonzosa y enfermiza”.

“Le ruego a su señoría que tenga piedad”, dijo Diddy durante un discurso que duró poco más de 10 minutos, el cuál recitó con la voz entrecortada, de pie junto a la mesa de la defensa, donde aclaró: “Digan lo que digan, sé que lo siento de verdad”.

Esta sentencia se anunció al final de una larga y audiencia, donde cinco de los abogados de Sean ‘Diddy’ Combs y sus seis hijos lo señalaron como una figura inspiradora que había aprovechado su tiempo en prisión para recuperar la sobriedad y ayudar a sus compañeros a mejorar sus vidas. Al abogar por una sentencia severa, la fiscalía quien pedía 11 años de cárcel lo describió como un abusador veterano que explotaba a las mujeres para satisfacer a sí mismo.

