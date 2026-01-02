Las 4 predicciones que lanzó Mhoni Vidente para el 2026

Comenzó el 2026 y con este se renovaron las energías y esperanzas de las personas. El nuevo año siempre es tomado como el inicio de nuevas oportunidades pero que, para muchos, requieren del acompañamiento del universo y sus energías .

Al respecto, la Astrología se posiciona como una de las creencias más consultadas y es por eso que Mhoni Vidente toma un rol protagónico cuando de predicciones se trata. La famosa astróloga cubana ya dio a conocer algunas visiones para los próximos 12 meses y ha sorprendido a sus adeptos.

¿Cómo será el 2026 para Mhoni Vidente?

Para el año que ha comenzado, Mhoni Vidente afirma que se trata de un momento ideal para dejar atrás todo lo negativo y comenzar de nuevo. La vidente precisa que este año debe ser tomado como un reinicio para diferentes aspectos de nuestras vidas.

La astróloga lanzó también su primera advertencia al afirmar que la presencia de brujerías y fuerzas oscuras demandan que las personas se cuiden espiritualmente.

¿Qué predice Mhoni Vidente para el 2026?

Las predicciones de Mhoni Vidente incluyen un dato que despierta alarmas y es la llegada de temperaturas muy bajas y de calor extremo, dependiendo de los lugares geográficos. Además, la activación de volcanes y la posibilidad de sismos de gran magnitud siguen latentes.

Por otro lado, la astróloga predijo que el matrimonio conformado por Christian Nodal y Ángela Aguilar se encuentra bajo una brujería, pero negó que puedan divorciarse. Otra de las figuras famosas que están en las predicciones de Mhoni Vidente es Dua Lipa sobre quien dijo que en 2026 se convertirá en madre y que su llegada a México coincidiría con un movimiento telúrico.

El deporte también se encuentra en las predicciones de la astróloga cubana ya que puso a Portugal, Argentina y España entre las selecciones que podrían quedarse con el Mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Finalmente, en torno al ámbito político, Mhoni Vidente indicó que el 2026 será un año de revoluciones y movimientos sociales que, principalmente en Latinoamérica, tomarían fuerza de golpe de Estado para derrocar a ciertos gobiernos.