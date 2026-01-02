5 modelos de uñas acrílicas cuadradas que van con todo tipo de piel: se ven elegantes y sencillas

Las uñas cuadradas tiene un estilo que representa la modernidad, con toques clásicos de la manicura de los años 90’s. Por eso, en esta selección de 5 modelos únicos te daremos ideas para que puedas lucir elegante de manera sencilla.

Según la revista de moda Vogue, llevar uñas cuadradas es una manera audaz de tener estilo siendo minimalista; además, son fáciles de cuidar a diferencia de la uñas puntiagudas . Estas opciones son las más seguras para elegir, pues tienen un toque que no te fallará.

Uno por uno, los modelos de uñas acrílicas cuadradas que están de moda

Clásico Nude Brillo: Aplica uñas acrílicas cuadradas de longitud media y pinta con un tono nude o beige suave, luego sella con un top coat brillante; este estilo crea un look sofisticado, natural y elegante que combina con cualquier tono de piel, ideal para eventos formales o el día a día.

Las cuñas cuadradas son un clásico de la manicura. |(ESPECIAL/Pinterest)

French Manicure Moderno : Coloca tus acrílicas y realiza una manicura francesa tradicional con base transparente y punta blanca crema, o dale un twist con puntas en color pastel; atempera las manos y aporta un estilo clásico y chic que nunca pasa de moda.

: Coloca tus acrílicas y realiza una con base transparente y punta blanca crema, o dale un twist con puntas en color pastel; que nunca pasa de moda. Marble Marbleado Sutil: Tras aplicar las uñas, haz un marmoleado suave con blanco, gris y tonos cálidos integrados, usando técnica de agua o pincel fino; este look luce lujoso y artístico pero elegante, perfecto para pieles claras u oscuras.

Checa estos diseños de uñas acrílicas cuadradas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mate Pastel Uniforme : Elige tonos pastel como lavanda, celeste o salmón y dales acabado mate tras la aplicación acrílica; suave y moderno , este diseño equilibra elegancia y frescura con cualquier outfit.

: Elige tonos pastel como lavanda, celeste o salmón y dales tras la aplicación acrílica; , este diseño equilibra elegancia y frescura con cualquier outfit. Glitter Chic en Acento: Con uñas cuadradas de longitud corta o media, pinta la mayoría con un color neutro y agrega acento de glitter en uno o dos dedos, lo que añade un toque de gala y sofisticación sin sobrecargar, ideal para pieles cálidas y frías por igual.

Cómo saber qué tipo de uñas usar según tu tono de piel

El tipo de uñas que te quedan bien van de acuerdo a tu tono de piel y al estilo que quieres representar. Glamour indica que si tu piel es cálida, el color que más te favorece el dorado, pasteles y rojos; si es tono frío, entonces van más los plateados.

Si tu piel es neutra, selecciona colores que contrasten o complementen. Para pieles morenas van los tonos tierra, vibrantes y nudes cálidos. Mientras que para las pieles oscuras, son mejores los tonos intensos, blanco y pasteles vibrantes.

Expertos en cuidado y belleza recomiendan limar y desinfectar las uñas naturales antes del aplicado del acrílico.