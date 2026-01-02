Este será el signo con el que serás más compatible en 2026, según la astrología

Según la astrología , el 2026 será un año clave para los vínculos afectivos, marcado por movimientos planetarios que impulsan decisiones, comienzos y redefiniciones en las relaciones. La compatibilidad entre signos estará atravesada por la influencia de Júpiter y los eclipses.

Todos los movimientos planetarios que se desarrollarán en el año traerán encuentros significativos y cierres necesarios. Las lunas nuevas y lunas llenas funcionarán como portales energéticos para iniciar relaciones o transformar las existentes.

Astrología: la compatibilidad de cada signo del zodiaco en 2026

Cada signo del zodiaco tendrá una energía especialmente compatible que favorecerá su crecimiento emocional y su evolución personal durante el año. Esta compatibilidad no solo estará basada en la atracción, sino en la capacidad de acompañarse en los procesos de cambio y evolución personal.



Aries : su mayor compatibilidad será con Leo. Esta será impulsada por tránsitos en signos de fuego y las lunas llenas que potenciarán la pasión, la iniciativa y los proyectos compartidos.

: su mayor compatibilidad será con Leo. Esta será impulsada por tránsitos en signos de fuego y las lunas llenas que potenciarán la pasión, la iniciativa y los proyectos compartidos. Tauro : encontrará afinidad con Cáncer, gracias a los eclipses en signos de agua que fortalecerán la estabilidad emocional y el sentido de hogar.

: encontrará afinidad con Cáncer, gracias a los eclipses en signos de agua que fortalecerán la estabilidad emocional y el sentido de hogar. Géminis: será más compatible con Libra, favorecido por las lunas nuevas en signos de aire que estimularán la comunicación y el entendimiento mutuo.

será más compatible con Libra, favorecido por las lunas nuevas en signos de aire que estimularán la comunicación y el entendimiento mutuo. Cáncer : vivirá una conexión profunda con Piscis, potenciada por los eclipses que activarán la sensibilidad y la empatía emocional.

: vivirá una conexión profunda con Piscis, potenciada por los eclipses que activarán la sensibilidad y la empatía emocional. Leo : hallará en Aries un vínculo dinámico y estimulante, con las lunas llenas que reforzarán la química y la admiración recíproca.

: hallará en Aries un vínculo dinámico y estimulante, con las lunas llenas que reforzarán la química y la admiración recíproca. Virgo : conectará de forma sólida con Capricornio bajo la influencia de Saturno. Las alineaciones de este planeta impulsarán las relaciones estables con proyección a largo plazo.

: conectará de forma sólida con Capricornio bajo la influencia de Saturno. Las alineaciones de este planeta impulsarán las relaciones estables con proyección a largo plazo. Libra : tendrá una compatibilidad especial con Acuario, marcada por los tránsitos que fomentarán la libertad, la creatividad y una visión compartida del futuro.

: tendrá una compatibilidad especial con Acuario, marcada por los tránsitos que fomentarán la libertad, la creatividad y una visión compartida del futuro. Escorpio : será más compatible con Cáncer, en un vínculo emocional profundo activado por los eclipses que intensificarán la intimidad.

: será más compatible con Cáncer, en un vínculo emocional profundo activado por los eclipses que intensificarán la intimidad. Sagitario : encontrará afinidad con Leo, gracias a las lunas nuevas que favorecerán el crecimiento, la aventura y la expansión conjunta.

: encontrará afinidad con Leo, gracias a las lunas nuevas que favorecerán el crecimiento, la aventura y la expansión conjunta. Capricornio : conectará de manera natural con Virgo, especialmente durante las lunas llenas que consolidarán compromisos y metas comunes.

: conectará de manera natural con Virgo, especialmente durante las lunas llenas que consolidarán compromisos y metas comunes. Acuario : hallará su mejor complemento en Géminis, con los tránsitos de aire que estimularán el intercambio intelectual y la innovación.

: hallará su mejor complemento en Géminis, con los tránsitos de aire que estimularán el intercambio intelectual y la innovación. Piscis: será más compatible con Escorpio en una relación intensa y transformadora, impulsada por los movimientos planetarios de profunda renovación emocional.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: