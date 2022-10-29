Conductor borracho del Metro de CDMX revela que ha arrollado a 4 personas.

Hace unos días les informamos sobre el conductor del Metro de la CDMX que fue cesado de su cargo después de que fuera captado conduciendo en estado de ebriedad. No obstante, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México vinculó a proceso a Erick “N” por la probable comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y ataques a las vías de comunicación.

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El juzgador resolvió vincular a proceso al individuo, bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de que fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Días después, Erik “N” confesó en entrevista para el canal de YouTube de Yulay que había atropellado a cuatro personas en el pasado y que era la segunda ocasión que trabajaba en estado de ebriedad, de ahí que la Fiscalía de la CDMX decidiera vincularlo a proceso.

El imputado fue detenido en el Estado de México por la “probable comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y ataques a las vías de comunicación”.

En el video, Erick “N” aseguró que sufría depresión y el alcohol era su vía de escape. “Mi mujer se fue con otro hombre, mi madre se murió, he arrollado a cuatro personas que se me aventaron contra el tren…”, contó.

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El ahora vinculado a proceso también reveló que bebió horas antes de iniciar su turno, mismo que iniciaba a las dos de la tarde. “Manejé como dos horas borracho. Llegué temprano para no tener falta. Si seguía en mi casa, me seguía alcoholizando”, relató el conductor.

Cabe mencionar que el día de los hechos (19 de octubre) se hizo viral un video en el que al hombre le hacían una prueba de alcoholemia, la cual salió positiva, pero llamó la atención que el operador le suplicaba a las autoridades que le ayudaran. “No me corran, no sean cab…”.

¿Cómo es que trabajaba ebrio? En charla con Yulay, Erick “N” contó que, aunque existen protocolos de seguridad, él era “mañoso” y se sabía los “trucos”, ya que había trabajado como conductor del Metro durante seis años.



En la misma entrevista, el operador del metro aseguró que se haría cargo de toda la responsabilidad. “Cometí una imprudencia, pero yo avisé”, aseguró el operador, que declaró que pidió ayuda médica pero jamás recibió asistencia médica.