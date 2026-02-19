Esto pasa con tu salud mental si comes fresa de manera recurrente

La prevención contra enfermedades tan crueles como el Alzheimer no siempre es posible, sin embargo la ciencia médica se dedica a descubrir patrones respecto de cuidados que las personas pueden tener, en ámbitos como lo son la alimentación. Y precisamente allí se argumenta que la fresa podría ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la salud del cerebro.

¿La fresa evita enfermedades relacionadas con la mente y el cerebro?

Aunque en buena parte del año se entiende que esta fruta no es tan accesible económicamente, se invita a las personas a consumirlas. Esto porque diversos estudios como el de la Rush University Medical Center, indican que quienes comieron fresas tuvieron un 34% menos de posibilidades de contraer Alzheimer.

Si estas personas comían una porción extra por semana, el riesgo se reducía hasta un 24%, mientras que todo generado gracias a la pelargonidina. A este compuesto se le atribuye hasta un 37% de reducción de riesgo.

El estudio mencionado sacó conclusiones de estudios durante 7 años con adultos mayores. Pero en 2023 la Universidad de Cincinnati indicó que las personas que tomaron una taza de fresas diariamente durante 12 semanas… mejoraron su memoria, redujeron errores mentales y se sintieron mejor ante síntomas de depresión. Esto realizado en una población de entre 50 y 65 años, con ciertos niveles de deterioro cognitivo.

@nutriologapinillos Las fresas son la fruta con mayor cantidad de fisetina, un flavonoide que ha demostrado: ✅ Mejorar la memoria y potenciar el aprendizaje. ✅ Reducir factores de riesgo para la demencia. ✅ Favorecer la potenciación a largo plazo dependiente de ERK. Aunque el Alzheimer aún no tiene cura, este compuesto natural podría ayudar a combatir sus efectos. Si quieres aprovechar sus beneficios, puedes consumir fresas o tomar suplementos de fisetina (dosis recomendada: 10-50 mg/día). ¿Sabías esto? ¿Qué otras propiedades de las fresas conoces? ¡Te leo! 🍓 ♬ sonido original - NutriologaPinillos

¿Por qué la fresa ayuda en este tipo de enfermedades?

Según las explicaciones, las fresas atraviesan la barrera del cerebro y permiten trabajar desde adentro. Allí protegen diariamente el hipocampo, esto en la zona de los recuerdos. Ayudan a combatir el daño celular acumulado con los años y reducen la inflamación cerebral, que es muy típica en casos de Alzheimer.

Aunque no es regla que esto funcione de manera tan exacta, los estudios mencionados dan luz de lo que podría resultar si consumes estas cantidades y de estas maneras.