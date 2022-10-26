Muere el hombre más sucio del mundo tras bañarse por primera vez en 70 años.

En el mundo existen historias increíbles y la de Amou Haji, conocido como el hombre más sucio del mundo, quien desafortunadamente perdió la vida a los 94 años después de ducharse por primera vez en más 70 años.

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La noticia fue dada a conocer por la agencia de noticias IRNA (Agencia de noticias de la República Islámica) que informó que los hechos tuvieron lugar el pasado domingo al sur de Irán, provincia de Fars. Haji se convirtió en el ermitaño más famoso de Irán y protagonizó un documental llamado “La extraña vida de Hamou Haji”.

La vida de este famoso ermitaño cambió radicalmente cuando tenía 22 años y decidió dejar de bañarse. Además de no ducharse, Haji tenía fama de comer animales atropellados y fumar una pipa con heces de animales.

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Pese a no bañarse en años, Haji fue sometido a unos análisis clínicos a principios de año y los resultados fueron bastante buenos ya que gozaba de buena salud; sin embargo, tras más de 70 años de no darse un baño, sus vecinos lo animaron a hacerlo y esto tuvo un funesto desenlace para Amou Haji.

La muerte alcanzó a Amou después de más 70 años sin ducharse, por lo que el récord de la persona con más tiempo sin bañarse pasó a manos de Kailash ‘Kalau’ Singh, de origen hindú, quien dejó de bañarse desde hace más de 40 años debido a los problemas que atravesaba su país, según informa el medio Hindustan Times.

¿Quién era el hombre más sucio del mundo? Amou Haji no era su nombre real, sino un apodo que las personas le pusieron. Vivió aislado la mayor parte de su vida, en una choza abierta de ladrillos, que los aldeanos le construyeron después de que se supiera que dormía en un agujero negro, informó The New York Post.

Haji no estaba casado y al parecer no tenía familia. Su funeral se llevó a cabo la noche del pasado martes, en la ciudad de Farashband, según informó IRNA. Su muerte se dio a escasas semanas de su primer baño en décadas.