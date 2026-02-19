¡CONFIRMADO! Dana es eliminada de Exatlón México por lesión tras sufrir fuerte accidente en su rodilla

Esta noche Exatlón México vivió un momento devastador luego de que se confirmara de manera oficial que Dana quedará eliminada debido a la lesión que sufrió en su rodilla durante la lucha por la moto, uno de los grandes premios de la novena temporada. Ante lo sucedido, Dana decidió romper el silencio y compartir un mensaje dedicado a sus fans, compañeros y familia.

Dana confesó que esta temporada representó un desafío enorme, especialmente porque llegó bajo la convicción de vencer sus miedos y dejar atrás su pasado, y se despidió de la novena temporada sabiendo que hizo lo mejor posible siempre. Rosique confirmó que, a pesar de la fuerza de la competidora, no sería posible continuar en la novena temporada.

¿Qué lesión sufrió Dana en Exatlón México?

La noche de ayer, Dana sufrió un terrible accidente en su rodilla izquierda, obligando a dejar la cerradura a mitad y teniendo que ser retirada del circuito con ayuda de sus compañeros para ser llevada en ambulancia para una mejor evaluación.

De acuerdo con Rosique, la salida de Dana se debe al parte médico en el cual indicaron que

Rosique confirmó que, lamentablemente, la evaluación médica confirmó que sí se trataba de una lesión importante, por lo que no tuvo otra opción más que salir del programa, pues era necesario que de manera inmediata la atleta Azul comenzara con su rehabilitación. Todo esto en un momento lleno de emociones al límite, entre llanto y frustración.

Dana habla de su crecimiento en la temporada 2026

A pesar de la tristeza, Dana dejó en claro que se va con aprendizajes importantes, destacando que lo que más le marcó fue el crecimiento personal que obtuvo al enfrentarse a las derrotas, al alto nivel de la competencia y, sobre todo, su aprendizaje en el manejo de la presión.

Dana también confesó que lo más doloroso será dejar a su equipo, pues ya se había acostumbrado a verlos todos los días y vivir con ellos.

¿Dana regresará a Exatlón México?

Ante lo sucedido, Dana dejó en claro que su historia no termina aquí. La atleta advirtió que ahora se enfocará completamente en su recuperación, porque planea regresar pronto a las pistas y asegura a seguidores que esperen noticias de ella.