8 de las mejores prendas de ropa para mujeres con mucho busto; son favorecedoras y no pasan de moda

Para cada tipo de cuerpo existen prendas y diseños que favorecen, pueden dar mayor armonía y equilibrio a tus proporciones. Hoy te vamos a compartir algunos de los mejores básicos de ropa para mujeres con mucho gusto; se trata de prendas atemporales, combinables y elegantes.

Antes que nada, recuerda que lo más importante es que los outfits que armes cumplan tus propias expectativas, te gusten cuando te veas frente al espejo y destaquen los rasgos o características que tú desees.

8 de las mejores prendas de ropa para mujeres con mucho busto

1. Blusas o vestidos con cuello en V

Este tipo de cuellos alargan tu cuello y torso, lo cual puede crear más equilibrio en la zona del pecho.

2. Blusas o vestidos con cuello scoop

El cuello tipo scoop tiene forma semicircular; se diferencia de un cuello redondo porque es más profundo. Así como los cuellos en V, tienen la ventaja de alargar el torso.

3. Vestidos cruzados

|Crédito: Unsplash

Los llamados 'wrap dresses' se caracterizan por tener una especie de cinturón o anudado a la altura de la cintura. Esto puede favorecer llevando la atención hacia la parte más angosta de tu torso.

4. Blusas en tonos neutros

Si quieres equilibrar el torso en relación con el resto de tu cuerpo, una buena idea es elegir más blusas o camisas en tonos neutros. Además de los clásicos blanco y negro, puedes recurrir a tonos como el beige, gris o azul marino, por ejemplo.

5. Gabardinas o chaquetas con cintura marcada

|Crédito: Unsplash. Dane Moukao

Este tipo de prendas pueden acentuar la parte más estrecha de tu torso y dar equilibrio a tus proporciones.

6. Blusas tipo peplum

Este tipo de corte se caracteriza por tener una especie de volante que va por debajo de la cintura, enfatizando precisamente esta parte del cuerpo.

7. Vestidos halter

Es un tipo de corte que puede dar comodidad y que no desequilibra las proporciones del cuerpo.

8. Vestidos con corte imperio

Si tienes un evento formal, una gran idea es recurrir a los vestidos corte imperio. La razón es que se anudan justo debajo del busto y alargan la parte de abajo del cuerpo.

