¡Mueve ese botecito con este tema que la está rompiendo en redes! ¡Disfruta “Tus Jefes no me quieren” de Grupo Ensamble!

“Tus jefes no me quieren” fue lanzado en el 2019. La canción “Tus jefes no me quieren” se convirtió en el tema más escuchado. Entre sus éxitos se encuentra “La Ruana”, “Yo no quiero tus besos” y mucho más.