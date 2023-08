Prepara la crema casera más barata para lucir tus manos tersas y suaves

Hay personas que pasan el invierno con ciertas complicaciones. Y, desde esa instancia, es que vale la pena saber cómo preparar la crema casera más barata para lucir tus manos tersas y suaves.

Comencemos comentando que, esta parte de nuestro cuerpo se encuentra en constante movimiento durante el día sin ninguna protección, por lo cual durante la época de frío se encuentran sumamente expuestas.

Y aquí, te traemos un tip muy valioso, pues con pocos ingredientes lograrás que todos sus nutrientes se queden en tu piel para reparar, suavizar y tener toda una experiencia de relajación, mientras masajeas tus manos con una agradable textura.

¿Cómo puedes preparar la crema casera más barata para lucir tus manos tersas y suaves?

Comencemos con los ingredientes y para ello necesitamos: 2 cucharadas de aceite de coco (contiene vitaminas C, B1, B2, E, potasio y calcio), 2 cucharadas de aloe vera ( contiene vitaminas A, C, D, B1, B2, magnesio, calcio, hierro), 2 cucharadas de crema humectante, 2 cucharadas de aceite de almendras (contiene vitaminas A, B, C, D, calcio y hierro) y 1 cucharada de aceite de oliva (contiene vitaminas A, D, E y K).

Ahora bien, para la preparación vamos al paso a paso: para iniciar debes derretir el aceite de coco en el microondas por 10 segundos. Una vez que tenga una consistencia líquida, revuelve con la crema humectante hasta que se unifiquen.

Posteriormente, incorpora el gel de aloe vera, mientras sigues mezclando, deja reposar en intervalos de 5 minutos para que se unan los ingredientes y la textura se vaya poniendo pesada y continúa revolviendo.

Para finalizar, añade los aceites de oliva y de almendras para que la mezcla vuelva a tomar una textura uniforme, deja reposar por media hora. Como un consejo adicional, si quieres que la crema casera tenga un olor con efecto relajante, puedes enriquecerla agregando dos gotitas de esencia de lavanda.