Cristian Castro revela si se comprometerá con Mariela Sánchez

El día de ayer charlamos en vivo y vía Zoom con Cristian Castro y Mariela Sánchez, quienes detrás de cámaras nos contaron varias cosas, incluso nos revelaron si tienen pensado comprometerse en matrimonio.

¿Qué dijeron Cristian Castro y Mariela Sánchez? Al preguntarles a ambos si es cierto que están haciendo un videoclip, Mariela Sánchez declaró que “sí, (lo hacemos) hoy, hoy en la noche”. Mientras que Cristian Castro reveló que “es una canción nueva”.

Te puede interesar: Pepe Aguilar no quiso hablar de la boda de su hija ni de su cumpleaños

Al mismo tiempo, Cristian Castro, quien se arreglaba constantemente el cabello para lucir espectacular, declaró que “quiero ser guapo”. El intérprete de temas como “Lloviendo Estrellas”, “Por Amarte Así”, “Vuélveme a Querer”, “Azul”, “No Podrás” y “Yo Quería”, entre otras, se tomó el tiempo para preguntarle a nuestro querido Daniel Bisogno cómo se encontraba de salud.

“¿Ya estás bien de salud Dani?”, preguntó, a lo que Bisogno le agradeció y le respondió que “cada vez mejor, cada día que pasa me siento mejor. Todo muy bien”. El hijo de Verónica Castro también se dijo contento por la recuperación del conductor y aseveró que “(estábamos) Preocupados por ti, sinceramente, ahí me comentaron y no me gustó la noticia”.

¿Cuánto tiempo lleva Cristian Castro en Argentina?

El cantante reveló que tiene cerca de dos años viviendo en Argentina. “Me vine de Los Ángeles, me vine acá, a caer en las redes de esta Mariela y ni modo”, dijo Cristian mientras Mariela únicamente sonreía.

Te puede interesar: Cristian Castro y Mariela cuentan cómo se dio su reconciliación

¿Cuándo se van a comprometer?

Pero el momento más esperado de la charla se dio cuando les preguntamos cuándo será el compromiso. “Por eso es el compromiso y no el casamiento, digamos.... (Habrá que) Esperar un tiempo”, dijo Mariela Sánchez.

¿Cuándo regresarán a México?

Al respecto, Cristian Castro reveló que cantará el Día de la Independencia en el Zócalo de Méxicali, Baja California, incluso aprovechó para invitar a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando.