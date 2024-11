Esta es la canción que Carlos Rivera le escribió a Cynthia Rodríguez antes de su boda

Carlos Rivera es uno de los cantantes más importantes de México, pues su talento vocal y románticas canciones enamoran a más de uno con sus letras cargadas de amor y sentimiento, pues es muy probable que así haya conquistado el corazón de nuestra querida Cynthia Rodríguez .

Además de su enorme talento, Carlos Rivera también ha sido un gran padre y un amoroso esposo. Recordemos que se casó con Cynthia Rodríguez el 5 de junio de 2022 en España, con quien procreó al pequeño León.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han mantenido muy herméticos con su relación, pues pocas veces se dejan ver en público o en redes sociales. Sin embargo, recientemente Carlos Rivera confesó que le dedicó un tema al amor de su vida.

¿Carlos Rivera le dedicó una hermosa canción a Cynthia Rodríguez?

Así es, el exintegrante de La Academia le dedicó a su ahora esposa uno de los temas más bellos. Carlos Rivera aseguró que la composición salió después de que Cynthia Rodríguez le pidiera que le escribiera una carta de amor.

¿Cuál es la canción que Carlos Rivera le escribió a Cynthia Rodríguez? El tema lleva por nombre “La Carta” y en ella queda asentado todo lo que el cantante tlaxcalteca siente por su esposa. Cabe mencionar que esta canción la escribió antes de que contrajeran matrimonio.

“Mi esposa quería que le escribiera una carta, y yo le dije ‘yo no sé escribir cartas, yo sé escribir canciones’ y dije bueno ok, le voy a hacer una carta y cuando empecé a escribir la carta me di cuenta de que no lo podía hacer, la letra siempre me salía con música”, declaró el cantante.

¿Qué dice “La Carta”?

Hola, amor mío

Aquí me tienes, escribiendo las palabras

Que debían ser la carta que deseabas que escribiera

Pero, como sabes, no sé hacerlo

Sin que se me escape alguna nota acompañando un verso

Y si me permites, te diré de esta manera

Porque ayuda sin torpeza lo que siento

Tú has sido mi bendición

Y quiero hacer perfecto este momento

Hoy todo lo que puedo sentir

Se ha convertido en mucho más de lo que nunca imaginé

Eres tú la única verdad

Por quien cambié a mi soledad que amor eterno le juré

Porque me he encontrado con tu ser maravilloso

Que me tiene enamorado hasta la piel

Necesitaría mil millones de hojas blancas

Para poder explicarte los porqués

Pero si me dejas proponerte que lo haga cada día

De todos los que me queden por vivir

Quiero preguntarte con mi entero corazón

Que si me aceptas que los viva junto a ti

Préstame tu mano, te lo pido

Cásate conmigo, amor mío

Cásate conmigo, amor mío

Cásate conmigo, amor mío

Cásate conmigo