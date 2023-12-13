Conoce la Fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano

Nombre

Obtiene su nombre por la cercanía con las islas Marianas, un archipiélago formado por las cumbres de distintas montañas volcánicas submarinas y ubicado unos 200 km al oeste de esta fosa. Al punto más profundo de esta posa se le llamó "Abismo de Challenger".

Conoce al encargado de tocar el Órgano Monumental de la Basílica

Ubicación

Esta famosa fosa se considera el punto más profundo de los océanos conocidos, se encuentra en el océano Pacífico y tiene una forma de medialuna. Se trata de un hundimiento de unos 2550 km de largo por unos 69 km de ancho, ¡tan solo imagina lo grande que es! Además, su punto más profundo conocido ronda los 11 km por debajo de la superficie del mar.

Animales

Como era de esperarse, durante años han surgido muchos mitos y teorías sobre las especies que existen o podrían existir en esta parte del océano, como la presencia del tiburón megalodón; que aunque hay pruebas de que ahí pudo habitar esta especie extinta, no se ha encontrado actualmente. La vida vegetal es inexistente aquí, en cambio la fauna abarca un conjunto de animales ciegos o bioluminiscentes caracterizados por metabolismos muy lentos y cuerpos diseñados para nadar con el mínimo esfuerzo.

Formación

Aunque no se sabe con exactitud cómo y cuándo se formó, expertos aseguran que fue por subducción, un proceso en el cual una placa de la corteza terrestre se hunde bajo el borde de otra placa. Las regiones cercanas a la mayoría de las fosas oceánicas presentan una importante actividad sísmica, ya que son regiones inestables en las que suelen producirse sismos y volcanes submarinos.

A lo largo de la historia muy pocas personas han la preparación física y el equipo necesario para descender hasta el punto más bajo de la Tierra. En 1960 fue la primera vez que un grupo de investigadores consiguió llegar hasta el fondo de la Fosa de las Marianas. Fue hasta poco más de medio siglo después, en el año 2012, cuando el director estadounidense James Cameron también lo logró; obviamente con equipo de mejor calidad le fue más fácil llegar. Ha habido exploraciones posteriores y no tripuladas de la fosa, por parte de científicos rusos que buscan explorar en su esplendor este lugar.

¿Sabías sobre esta famosa fosa? ¿Crees que podría existir un punto aún más profundo en la Tierra?

