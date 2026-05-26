William James, psicólogo estadounidense: “Si cambias de opinión, cambias tu vida”

Diferentes fuentes de información afirman que la psicología es fundamental porque nos permite comprender el comportamiento humano y los procesos mentales, ayudándonos a descifrar por qué pensamos, sentimos y actuamos de determinada manera.

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Además, los expertos en este campo destacan que, al proporcionarnos herramientas para gestionar las emociones, resolver conflictos y mejorar la comunicación, esta ciencia no solo optimiza nuestra salud mental y bienestar individual, sino que también fortalece las relaciones interpersonales y la convivencia en la sociedad.

La importancia de William James

Ahondar en la psicología permite descubrir grandes referentes y postulados que marcaron un gran legado dentro de esta disciplina. Así es como llegamos, por ejemplo, hasta William James, un brillante filósofo y psicólogo estadounidense, ampliamente reconocido como el padre de la psicología americana y uno de los fundadores del pragmatismo.

Su gran aporte fue la fundación del funcionalismo, una corriente que cambió el enfoque de la psicología: en lugar de solo estudiar de qué está hecha la mente, James se centró en cómo funciona y cómo nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno. Su obra maestra, Principios de Psicología, introdujo conceptos revolucionarios como el "flujo de la conciencia", sentando las bases tanto para la psicología científica como para el estudio de la salud mental.

William James y una frase sobre la realidad

El legado de William James puede palparse en diferentes estudios que lo abordan y de los cuales se desprenden algunas de sus frases más emblemáticas. Una de ellas es la que dice “Si cambias de opinión, cambias tu vida” con la que revela que nuestra realidad no está moldeada tanto por los hechos, sino por la interpretación que hacemos de ellos.

Para el psicólogo estadounidense, al cambiar de opinión, cambia de inmediato la forma en que percibimos el mundo y, en consecuencia, cómo reaccionamos ante él. La Inteligencia Artificial (Gemini) concluye de esta premisa de William James que no es una mera cuestión de "pensamiento positivo", sino de reconfigurar la arquitectura de nuestras decisiones diarias.

En la actualidad, esta frase se aplica directamente en la capacidad de desaprender y adaptarnos a un entorno digital y laboral que cambia a una velocidad sin precedentes. En un mundo saturado de información y polarización, cambiar de opinión no es una muestra de debilidad, sino una ventaja estratégica de flexibilidad cognitiva: nos permite corregir sesgos, adoptar nuevas tecnologías, transformar hábitos de salud y rediseñar nuestra propia vida cada vez que elegimos dejar atrás una creencia que ya no nos sirve.