Wilhelm Wundt, psicólogo alemán: “Una idea es siempre un proceso, no un objeto fijo en la mente”

La psicología ha logrado pulirse con el paso de los años y diversos expertos le han sumado sus estudios para convertirla en la disciplina que es hoy. Su importancia en el presente se debe a los aportes de pensadores entre los que se destacan figuras como Sigmund Freud, Wilhelm Wundt y William James, entre muchos otros.

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Entre los nombrados, Wilhelm Wundt se destaca por ser considerado el padre de la psicología moderna, ya que es el responsable de transformar una rama de la filosofía especulativa en una ciencia experimental independiente.

El legado de Wilhelm Wundt

Al fundar el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig en 1879, Wilhelm Wundt introdujo el método científico y la medición controlada para analizar los componentes de la mente humana.

Su legado no solo estableció las bases metodológicas y académicas de la disciplina, sino que también delimitó el objeto de estudio de la psicología, separándola definitivamente de la fisiología y la filosofía. Diferentes bases de datos consideran que el psicólogo alemán sentó las bases metodológicas, institucionales y teóricas que transformaron el estudio de la mente en una disciplina científica global.

Wilhelm Wundt y una frase para pensar

Estudiar a Wilhelm Wundt permite tomar contacto con los conceptos más resonantes de la psicología moderna y por este motivo que muchas de sus frases siguen siendo objeto de estudio para los futuros profesionales de esta disciplina.

“Una idea es siempre un proceso, no un objeto fijo en la mente” es la frase con la que el psicólogo alemán sintetiza a la perfección el núcleo de su pensamiento y el gran giro que le dio a la psicología al separarla de la filosofía tradicional.

Para Wilhelm Wundt, la mente no es un almacén estático lleno de "cosas" o recuerdos archivados como si fueran libros en una estantería. Al contrario, la conciencia es un flujo dinámico y continuo. En el presente, esta visión se aplica directamente en la neurociencia cognitiva y la psicología actual, que entienden la cognición no como un archivo de datos estáticos, sino como una red de procesos dinámicos y maleables (como la plasticidad cerebral).