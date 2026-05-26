Claudia expone la “falla imperdonable” de Lula en MasterChef 24/7 que causó pleitos

La tensión en MasterChef 24/7 sigue a todo lo que da después de que un par de participantes fueran exhibidos por supuestas acciones indebidas con los alimentos. La cosa empeoró cuando Lula confesó que ella había guardado un poco de cereal para la noche, alegando que lo hizo porque no le gusta cenar pesado.

Y aunque este gesto parecía inofensivo, sí terminó causando estragos en la convivencia, por lo que los cocineros tuvieron una charla seria al respecto. En consecuencia, surgieron también ciertas opiniones encontradas entre los que creyeron que la situación se estaba exagerando y los que pensaron que Lula sí tendría que haber que avisado antes de "esconder" la comida, lo que Claudia consideró que fue visto como una "falla imperdonable".

Claudia defiende a Lula de los ataques por supuestamente "esconder comida"

Fue por esto que Claudia decidió apoyarla y hasta mencionó que ella le dio la idea de que almacenara el cereal, por lo que definitivamente no le agradó que se volcaran en contra de su compañera. "No me pareció. Lamentablemente tenemos una mala organización con la comida, entonces se le hizo fácil. Yo le dije: 'guárdalo'", contó la participante que pudo salvarse de la primera eliminación en MasterChef 24/7 gracias a su sazón.

En cuanto a la postura que varios de los participantes tomaron ante esta situación, Claudia insistió en que los malos comentarios hacia Lula estaban siendo exagerados. "Ya cuando estábamos abajo y dijeron lo de esconder comida, yo no pensé que fuera por eso. A mí no se me hace que doña Lula sea mala persona, yo convivo mucho con ella. A lo mejor le faltó hablar, esa fue su única falla", concluyó.

¿Pleito por la comida? Luis enfrenta a Emmanuel

A pesar de que durante el reto por el "Pin del chef" (del que Arturo resultó ganador), se habló de los participantes que comen de más no se mencionó a Emmanuel, por la noche Luis sí confrontó al atleta y le recordó que él ha hecho lo mismo de lo que los demás se están quejando. De modo que en los próximos días podría haber nuevos conflictos en MasterChef 24/7 por la forma en que se distribuyen los alimentos para todos.