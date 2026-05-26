6 cortes de pelo para quitarte 10 años de encima

Elegir un buen corte de pelo puede ser todo un desafío porque se deben tener en cuenta varios factores. Si lo que buscas es rejuvenecer pues te tenemos las mejores opciones.

Para quitarte 10 años de encima con un cambio de look, la clave principal es aportar movimiento, frescura y volumen, evitando las líneas excesivamente rígidas o rectas que endurecen las facciones.

¿Cuáles son los cortes de pelo rejuvenecedores?

A continuación, te dejamos los 6 mejores cortes de pelo rejuvenecedores recomendados por estilistas:

El Bob con Movimiento (Wavy Bob)

El corte bob tradicional llega a la altura de la mandíbula, pero su versión rejuvenecedora incorpora capas invisibles y puntas texturizadas. Al peinarlo con ondas suaves, rompe la rigidez del rostro, disimula la pérdida de firmeza en el óvalo facial y aporta un aire fresco e inmediato.

Clavicut Desfilado

Como su nombre lo indica, este corte descansa exactamente sobre las clavículas. Es la media melena ideal para quienes no quieren el pelo muy corto. Se realiza con una ligera inclinación hacia adelante y capas sutiles que enmarcan las facciones, dando la ilusión de un cuello más estilizado y pómulos más elevados.

Pixie Texturizado

Si buscas un cambio radical, el corte pixie desfilado es una apuesta segura. La clave para que reste años es mantener la parte superior con volumen, capas cortas y un flequillo informal. Evita los peinados demasiado engominados o planos; el secreto juvenil está en el acabado despeinado ("messy").

Shaggy (o Shag) con Flequillo

El corte shaggy es pura actitud y rebeldía controlada. Se caracteriza por capas muy escalonadas que concentran el volumen en la zona superior y se aligeran en las puntas. Acompañado de un flequillo cortina, es excelente para camuflar las líneas de expresión de la frente y resaltar la mirada.

Melena Midi en Capas Invisibles

Una melena que cae justo por debajo de los hombros es sumamente versátil. Para que no arrastre las facciones hacia abajo, los estilistas aplican capas estratégicas ("invisible layers") que dan cuerpo y volumen al cabello fino, logrando un aspecto saludable, denso y juvenil.

Cortes con Flequillo Cortina (Curtain Bangs)

No necesitas cambiar todo tu largo para rejuvenecer; a veces basta con añadir un flequillo cortina. Este tipo de flequillo se abre al centro y se funde con los laterales de la melena, suavizando los ángulos del rostro, ocultando las arrugas de la frente y aportando un marco muy favorecedor a los ojos.