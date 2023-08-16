¿Cuál es el signo que nunca llora?

Desde la Antigüedad, la astrología ha suscitado la atención y el interés de millones de personas alrededor del mundo. Y hace referencia al estudio de la influencia que la posición de los cuerpos celestes tiene sobre nuestras personalidades y nuestros destinos, de este modo, los signos zodiacales tienen especial importancia y es que están marcados por un acontecimiento tan importante como es nuestro nacimiento.

Así pues, gracias a la astrología podemos saber cuál es el signo del zodiaco que más se complica o evita llorar en público, aunque se sienta triste o esté pasando por un momento de dificultad, ya sea porque le cuesta conectar con sus emociones o porque teme ser criticado y juzgado por mostrar sus sentimientos. A continuación, te voy a contar de quién se trata.

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¿Cuál es el signo del zodiaco que nunca llora?

Escorpio abarca a las personas que nacieron del 24 de octubre al 22 de noviembre y son estos individuos los que a pesar de las dificultades hacen todo lo posible por no romper en llanto.

Por otra parte, se trata de un signo de agua que se caracteriza por ser alguien muy sensible e intuitivo, es una persona que se conmueve y se sensibiliza bastante ante las situaciones diarias de su vida, sin embargo, suele ocultar sus sentimientos y ponerse una coraza por su constante temor a ser traicionado por su entorno, a mostrarse vulnerable y a ser dañado por quienes ama. Por eso casi nunca verás a un Escorpio quebrándose en público o con gente que no conoce ni confía.

Otras características con las que se define a este signo es que son personas con una gran cortesía, observadoras, buenas consejeras y con mucha fuerza de voluntad y capacidad para razonar. Sin embargo, en ocasiones también pueden ser envidiosas, posesivas, impulsivas y desconfiadas.

En cuanto al ámbito amoroso, los nacidos bajo este signo suelen tener problemas a la hora de vivir un romance. Pues su intensa dedicación y lealtad son rasgos que pueden malinterpretarse como posesividad y asustar a sus parejas en las etapas tempranas de las relaciones.