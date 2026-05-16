Chef Poncho Cadena pide disfrutar la parte “didáctica” de MasterChef 24/7: “Pensado para ustedes”

El chef Poncho Cadena, quien regresa una vez más como juez a MasterChef 24/7 , consideró que el reality sí será muy estricto y con mucha tensión para los cocineros, pero también estará repleto de momentos didácticos en donde todos, hasta la audiencia, aprenderán secretos de cocina muy interesantes: ¡entérate!

¿Qué dijo el chef Poncho Cadena sobre el lado didáctico de MasterChef 24/7?

Hace unos días, el carismático Poncho tuvo una divertida charla con nuestros host digitales Leslie Gallardo y Antonio Betancourt en la que reconoció que la figura de los Maestros de Fuego fue un gran acierto por parte de la producción ahora que las transmisiones de MasterChef serán 24/7 por primera vez.

"Estoy muy contento, es mi cuarta temporada acá y se me hace padre que vuelva a su forma original, que no sea de celebridades... no me había tocado que sea así", reconoció Cadena.

"Feliz porque se implementó lo de los chefs instructores y todos son de excelente calidad: los conozco bien, soy muy amigo de Édgar Núñez, es muy buen chef como todos... sé que van a ayudar mucho a los cocineros a crear los mejores platos que para eso estoy yo, para juzgarlos junto a la chef Zahie y el chef Herrera", declaró.

"Estoy feliz y muy agradecido de participar nuevamente y pues aprovechen para que oigan buenas críticas (…) yo siento que es una fórmula muy ganadora, al final está pensada para ustedes y va a haber la parte didáctica, pero también la parte emocional de cómo avanza un cocinero en el día a día... yo lo veo como una brigada de cocina todo lo que va a suceder", explicó.

Como ves, en MasterChef 24/7 no sólo habrá chismes y dinámicas , sino que tendremos la posibilidad de tomar auténticas "clases en línea" -como dijo Toño Betancourt- impartidas por auténticos expertos en cocina... ¡se pondrá súper interesante el reality!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef 2026 es el domingo 17 de mayo del 2026 en punto de las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO. Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO, entonces podrás sintonizar el 24/7 desde Disney+; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.