Cazzu ROMPE EL SILENCIO sobre su situación con Christian Nodal previo su presentación en México

Recientemente la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como “Cazzu” llegó a México ya que se estará presentando en el festival Tecate Emblema en el Autódromo Hermanos Rodriguez este 16 de mayo así como en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Querétaro el próximo 18 de mayo, como larte de su gira “LATINAJE”.

Cazzu responde a los hechos que la vinculan con Christian Nodal

A su llegada al aeropuerto, Cazzu fue cuestionada sobre los hechos que la vinculan con Christian Nodal a lo que ella respondió que no puede hablar de él y nada respeto a situaciones que lo involucren por temas legales. “Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso” fueron algunas de las palabras que la cantante expresó. Su ex pareja recientemente mostró el cuarto de Inti, hija que tiene con Cazzu, en su casa. Sin embargo, actualmente la trapera no puede emitir opiniones al respecto debido a temas legales.

Cazzu habla sobre su próxima película

La cantante de trap también ha sorprendido a miles de fans luego de que se anunciara que formará parte de una película llamada "Risa y la cabina del viento", una cinta que será estrenada en una plataforma de streaming. Ante esto la intérprete de temas como “Nada”, “Mucha Data”, “Con Otra”; entre otros, dijo que esta es una película que toda la familia podrá ver además de que se le notó con mucho entusiasmo ya que está será su gran aparición en la pantalla grande por primera vez.

Cazzu habla sobre la ley que lleva su nombre

La artista fue cuestionada sobre la propuesta de ley que lleva su nombre en el estado de Michoacán (Ley Cazzu), en México. Ante esto la cantante dijo que no es un proyecto de ella aunque se sentía halagada de que la tomaran en cuenta. “No es un proyecto mío, es algo que otras personas, un proyecto de ley que otras personas decidieron presentar y usar mi nombre en representación, lo cual por supuesto me halaga”, fueron algunas de sus palabras.