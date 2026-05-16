¡Linet Puente sufre fuerte accidente automovilístico junto a su hijo Noah! ¿Cuál es su estado de salud hoy 16 de mayo?
La conductora de Ventaneando, Linet Puente, vivió momentos de tensión tras sufrir un fuerte accidente automovilístico mientras viajaba con su hijo Noah.
Linet Puente compartió a través de sus historias de Instagram un mensaje para agradecer a todos sus seguidores que se preocuparon por ella, luego del fuerte accidente automovilístico que vivió recientemente junto a su hijo Noah. La presentadora relató que el percance la dejó “descuadrada”, tanto emocional como físicamente, pues aún presenta molestias y contracturas por el impacto.
Aunque reconoció que todo quedó en un gran susto, señaló que el momento fue especialmente complicado porque viajaba acompañada de su pequeño. Aun así, se mostró tranquila al saber que todo pudo contarse sin consecuencias mayores y agradeció el apoyo recibido por parte del público.
“Quiero pasar por aquí para agradecerles todos los buenos deseos... Chocamos y ese accidentito la verdad es que sí me viene como a descuadrar toda, literalmente. Ando todavía como un poquito afectada de toda esta zona, o sea, como de aquí y de acá. Nada grave, o sea, lo que sucede en un choque normalmente, que es pues como que el cuerpo se tensa”, compartió la conductora.
¿Cómo se encuentra Noah, hijo de Linet Puente, tras el accidente?
Aunque Linet Puente presentó algunas molestias físicas tras el choque, confirmó que Noah se encuentra bien y sin lesiones. Sin embargo, reconoció que el menor sí pudo haber quedado afectado por el susto que vivió en ese momento, por lo que ha estado al pendiente de su estado emocional.
La conductora explicó que, pese a que físicamente no sufrió daños, el impacto del accidente fue intenso y el recuerdo pudo dejar cierta impresión en el pequeño. Por ello, busca que esta experiencia quede solo como una anécdota y que pueda seguir con su rutina con normalidad.
“Lo que sí les quiero contar es que Noah está perfecto, pero él siento que sí se quedó un poquito traumado por cómo fueron las cosas. La verdad es que sí estuvo un poco fuerte, pero todos estamos bien”, concluyó.
Ventaneando | Programa completo 15 de mayo de 2026