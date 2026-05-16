¿Todo fue falso? Persona cercana a Luis Miguel hace FUERTE revelación detrás de la supuesta hospitalización de ‘El Sol de México’

El pasado 15 de mayo el medio del espectáculo y la industria musical estallaron ya que se reveló que Luis Miguel había sido hospitalizado debido a un problema médico, hecho que rápidamente se viralizó y que por supuesto preocupo a todos los fans del cantante. Sin embargo, una fuente cercana al artista ha revelado que todo se trató de una “fake news”.

Persona cercana a Luis Miguel habla sobre el verdadero estado de salud del cantante

Fue una revista de celebridades, estilo de vida y sociedad que compartió que una de sus fuentes (la cuál es cercana a Luis Miguel) confirmó que el reconocido cantante no se encuentra hospitalizado y tampoco presenta problemas de salud. “Él está bien de salud. Lo que salió en la prensa son fake news”, fueron las palabras que fueron compartidas para dicha revista por parte de la fuente.

¿Qué se dijo de la hospitalización de Luis Miguel?

Recientemente trascendió que Luis Miguel, mejor conocido como ‘El Sol de México’ fue hospitalizado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, debido a un problema cardíaco. De acuerdo con algunas versiones, las cuales no han sido confirmadas por un medio oficial, el artista habría ingresado al hospital desde el 11 de mayo e incluso su novia Paloma Cuevas lo habría llevado a la clínica, lugar donde supuestamente le detectaron la afectación cardiaca. Hasta este momento no existe un comunicado oficial que confirme si esto es verdad o no, sin embargo una fuente cercana al artista ha revelado que todo se trata de una mentira

¿Qué enfermedades ha tenido Luis Miguel?

Recientemente uno de los temas que más han acaparado la atención del público han sido los rumores sobre la supuesta hospitalización de “El Sol de México” y aunque esto aún no está confirmado lo cierto es que el artista sí ha presentado problemas médicos en el pasado como enfermedades respiratorias, mismas que lo aquejaron en 2024 durante su gira musical, incluso durante algunas presentaciones en vivo llegó a presentar algunos malestares. Fue diagnosticado con faringitis además de que en algunas ocasiones el personal médico tuvo que atenderlo durante su gira. Por otro lado, también se reveló que el artista habría presentado COVID-19.

