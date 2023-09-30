¿Cuál es el signo que tendrá problemas amorosos a inicios de octubre?

Septiembre se está despidiendo y octubre está a escasas horas de comenzar, por ello los astros y las energías, han comenzado a moverse para darle la bienvenida al décimo mes del año, es por eso que algunos signos sufrirán sus estragos, principalmente uno que tendrá problemas amorosos a inicios de mes.

Es bien sabido que, las relaciones amorosas son complejas, pero se vuelven casi insostenibles cuando los astros y las energías entran en juego, de esto será testigo este signo, ya que vivirá momentos muy complicados durante los primeros días de octubre.

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En el amor siempre habrá obstáculos por sortear, pero se volverán más complejos cuando estos estén influenciados por las energías cósmicas. A este signo, le irá mal en el aspecto amoroso durante los primeros días del décimo mes, incluso podrían darse situaciones que no tengan arreglo y terminen en una inminente separación.

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¿A qué signo le irá mal en el amor?

Tauro.

El signo que la pasará mal en el amor durante los primeros días de octubre es Tauro. Conocido por su fascinación por la comodidad, pero también, porque le encanta estar en su zona de confort, es por eso que los cambios le resultan incómodos en un principio, aunque con el tiempo logra adaptarse; algo así sucederá en su relación amorosa.

La vida amorosa de Tauro no marcha nada bien y, es que su pareja ha tomado una postura ausente y fría, misma que ha afectado considerablemente su relación.

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Durante los primeros días de octubre, los problemas de pareja aumentarán para Tauro, ya que este signo ha tenido muchas rencillas por su forma de ver las cosas y entender la relación, lo que ha generado que no estén en sintonía.

La astrología revela que estos cambios tienen que ver con la construcción de su futuro y las metas que tiene por cumplir.

