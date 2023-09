Estos son los errores que debes evitar al pedir tu primer crédito hipotecario

Hay ciertos momentos donde el desconocimiento puede llevarnos a incurrir en una instancia que sea un tanto complicada de solucionar. Para tu fortuna, aquí hablamos respecto a cuáles son los errores que tienes que evitar al pedir tu primer crédito hipotecario.

Es un objeto completamente válido el querer adquirir una casa o un departamento, algo que cuenta con racionalidad, si consideras que es mucho mejor ser propietario, en lugar de estar pagando una renta y no poder realizar otras acciones con ese dinero. Ahora bien, hay que tener en cuenta ciertos factores dado el caso, así que toma nota.

¿Cuáles son los errores que debes evitar al pedir tu primer crédito hipotecario?

Desconocer tu historial crediticio es una equivocación común de la gente. Es importante que sepas esto, porque al conocer sobre esta instancia, sabrás si puedes calificar para un crédito. Además, ten en cuenta que las hipotecas implican un movimiento considerable de dinero y, ante eso las instituciones financieras toman sus recaudos para saber a quién darle el préstamo.

No calcular la capacidad de pago que tengas, puede ser un error importante. Aquí hay que saber, que cuando se accede al crédito hipotecario, este puede ser por varios años y se divide, a partir de las cantidades de dinero que tienes que pagar mensualmente y esos fondos no tienen que ser particularmente altos. Aquí es cuando la Condusef, afirma que el pago no tiene que rebasar el 30 por ciento de tus ingresos.

Y finalmente, recuerda comparar tus opciones. Con esto nos referimos a que tienes que intentar encontrar un crédito que te ofrezca pagar la tasa de interés más baja posible. En este aspecto, considera que la Condusef tiene un simulador de crédito hipotecario en el que puedes consultar información, entre todas las instituciones financieras que existan y a partir de ahí encontrar la opción que te sea más convincente.