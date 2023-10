Estos signos son los más sensibles y no aguantan nada

La astrología se ha vuelto elemental para descifrar y entender nuestro comportamiento y el de las personas que se encuentran a nuestro alrededor, esto es posible gracias a su signo zodiacal, el cual está seriamente influenciado por los astros, energías y elementos. En ese sentido, te diremos cuáles son los signos más sensibles.

Estos signos son los más sensibles del zodiaco, por ello, hay que tratarlos con “pincitas”, ya que las críticas y comentarios de los demás, les afectan demasiado y la mayoría de las veces, se lo toman muy personal. También se caracterizan por mantenerse a la defensiva, para protegerse de sus detractores.

Estos signos son muy sensibles y quieren estar en armonía, por lo que siempre evitarán los problemas, pero como mencionamos anteriormente, les afectan demasiado los comentarios de otros, no importa si se tratan de críticas constructivas, ya que todo se lo toman muy a pecho.

¿Qué signos son los más sensibles?

Aries

El primero de los signos en la lista de los más sensibles es Aries. Ve las críticas como un desafío, lo que representa un obstáculo en su misión y proyecto de vida. Es por eso que, cuando recibe opiniones constructivas, por parte de sus allegados, se muestra a la defensiva. Aunque cabe aclarar que valora mucho la retroalimentación de los demás.

Leo

El rey de la selva casi siempre se muestra imponente; sin embargo, también es sensible y le preocupa mucho la forma en como los demás lo perciben. Leo es orgulloso a más no poder y siempre se enfoca en construir una imagen que lo haga sentirse bien consigo mismo, pero que se derrumba cuando alguien lo critica.

Piscis

Este signo es el último en la lista, pero no el menos importante. De todos los signos del zodiaco, Piscis es el más sensible dentro de las relaciones sociales. La mayor parte del tiempo, se toma las críticas como personales, así que, cuando le dicen algo que no le parece, se ahoga en un vaso.