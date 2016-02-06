Rodrigo Abed es Fábian Sánchez

CARACTERÍSTICAS: Entre los 28 y 30 años de edad. Físicamente atractivo. Elegante y seductor. Extremadamente ambicioso y pagado de sí mismo, es sin embargo, muy inteligente, un ejecutivo brillante.

VALORES: Carece de ellos. Su escala valoral está cimentada en el poder y el dinero, por lo que todo queda supeditado a estos dos intereses. No tiene remordimientos para valerse de su familia y conseguir lo que se propone.

ASPIRACIONES: Convertirse en el patriarca de la familia Sánchez Zambrano y en el más reconocido y poderoso de los cafetaleros a nivel internacional.

CONFLICTO AMOROSO: No sabe lo que es el amor, sus relaciones son meras transacciones comerciales por lo que no tiene empacho en engañar a su esposa Bárbara cuantas veces tiene oportunidad.

OBSTÁCULOS: Su propia familia especialmente Diego, su primo. Su gran vanidad que lo lleva a cometer errores que terminan por aniquilarlo.

MENSAJE: La ambición termina por aniquilar al que la padece.