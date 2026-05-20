¡Javier le aplica knockout a dos compañeros! Ántrax y Arturo cocinan con guantes de box

Las sorpresas continúan en MasterChef 24/7, pues en la gala de esta noche de beneficio o castigo los cocineros no solamente se enfrentaron para definir a los dos primeros capitanes de la temporada, pues la ventaja otorgada a Javier, también conocido como “La chuleta metalera”, fue un aspecto determinante para la cocinada de un par de sus compañeros.

Ántrax y Arturo reciben un gancho al hígado

En el programa de esta noche, Claudia Lizaldi les comentó a los 22 participantes que se dividirían en dos grupos, de los cuales saldrían los capitanes que liderarán la batalla por equipos de mañana.

Además, la conductora afirmó que los chefs probarían solamente los platillos que les parecieran más interesantes, quienes después les compartieron a los concursantes que tendrían 25 minutos para cocinar; sin embargo, tendrían el mercado abierto.

La presentadora le pidió a Julio, quien ganó ayer el reto por el poder del Pin, que eligiera a los integrantes de los grupos, quienes cocinarían con rock cornish o rack de cordero.

Javier, Carmen, Michelle, Luis, Ántrax, Lancer, Arturo, Nash, Flor, María y Jazmín fueron los primeros en cocinar y lo hicieron con el rack de cordero, no sin antes ser testigos de la ventaja implementada por “La chuleta metalera”, pues tuvo la encomienda de elegir a dos compañeros para que prepararan su platillo usando guantes de box, por lo que eligió a Ántrax y Arturo.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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