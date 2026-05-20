Los ojos cansados son uno de los principales enemigos de nuestro look, por lo que es importante cuidar nuestras rutinas para evitar que el maquillaje luzca como un parche y la mirada continúe abierta.

Hoy te presentamos algunos de los consejos de los expertos para que resaltes tus ojos cafés y puedas reflejar una mirada descansada, no solo cubriendo las ojeras, sino brindando un enfoque integral.

Debes saber que la piel de los ojos es más delgada que la del resto del cuerpo, por lo que es sumamente susceptible a la inflamación, la deshidratación y la mala circulación sanguínea.

¿Cómo evitar que tus ojos se vean cansados?

Descubre cómo reducir el efecto de ojos cansados, de acuerdo con los especialistas en dermatología, para lucir una mirada revitalizada:

Hidratación y cuidado de la piel

Dentro de este aspecto, considera utilizar sueros que contengan ácido hialurónico, los cuales rellenan líneas finas por deshidratación.

La cafeína tópica es el ingrediente que reducirá la inflamación y las ojeras al instante. Mientras que la vitamina C es imprescindible para iluminar la zona.

Finalmente, prueba aplicando algunas compresas frías por 4 minutos sobre las ojeras; así podrás desinflamar esta área y lucir una mirada mucho más descansada.

Los ojos cansados se previenen con buenos hábitos|Pexels: Letícia Gurgel

Hábitos de estilo de vida

Busca usar una almohada elevada que te permita mantener una postura cómoda para que tus párpados inferiores no retengan fluidos.

Descansa la fatiga visual con la regla 20-20-20, cada 20 minutos mira algo a 20 pies (aproximadamente 6 metros) de distancia y durante 20 segundos.

Reduce la cantidad de sal que estás consumiendo en la cena; así evitarás la retención de líquidos matutina. El uso de gafas con filtro UV previene el daño que adelgaza la piel prematuramente.

Evita la fatiga ocular con la regla 20-20-20|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Los expertos explican que las ojeras azules suelen ser vasos sanguíneos visibles, mientras que las marrones son provocadas por un exceso de melanina, por lo que cada tipo debe ser atendidoo de diferentes formas para corregir su apariencia.