Cómo saber si el corte de pelo que tienes te favorece
Descubre cuál es el corte de pelo que te favorece, de acuerdo con tu tipo de rostro. Esto es lo que dicen los expertos en belleza y anatomía facial
Para saber si un corte de pelo te favorece o no es necesario considerar tu estilo personal, tu comodidad y también algunos rasgos de tu anatomía facial, especialmente la forma de tu rostro.
Un buen corte de cabello no solo debe estar a la moda o en tendencia, sino también ayudar a resaltar tus rasgos naturales y brindar equilibrio visual, simulando algunas simetrías.
La clave está en entender la estructura ósea y la forma en la que el pelo interactúa con las líneas de la mandíbula, los pómulos y la frente.
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¿Cómo saber si un corte de pelo te favorece o no?
Algunos de los puntos fundamentales que han sido validados por expertos en estilismo y visajismo son:
- La regla de las 2.25 pulgadas
Este método consiste en colocar un lápiz horizontalmente debajo de tu barbilla y una regla verticalmente debajo de tu oreja.
Si el resiltado de donde se cruzan ambos instrumentos es es menor a 2.25 pulgadas, el cabello corto te favorece, pero si es mayor, el largo será tu mejor opción.
- El equilibrio según la forma del rostro
- Rostro ovalado: Es considerado el más equilibrado y casi cualquier corte de pelo le luce bien.
- Rostro redondo: Te favorecen más los cortes con volumen en la coronilla y capas largas que sobrepasen visualmente la barbilla para alrargar visualmente la cara.
- Rostro cuadrado: Busca suavizar la mandíbula con cortes desfilados, flequillos cortina o texturas onduladas.
- Rostro corazón: El volumen debe concentrarse en la parte inferior, a la altura de la mandíbula, para compensar la frente ancha.
- Indicadores de un buen corte de pelo
Cuando el cabello se acomoda bien y el crecimiento luce natural que tengas la necesidad de peinarlo, estás frente a un buen trabajo de estilismo.
Además, un buen corte de cabello también se destaca por dirigir la mirada hacia tus ojos y tus pómulos, evitando la zona que quieres disimular, como la frente o la barbilla.
El mantenimiento también es uno de los aspectos a considerar, peinarlo no debería tomarte más de 20 minutos, así será más práctico y lucirá bien sin producción.