¿Cómo saber si el corte de pelo que tienes te favorece?

Para saber si un corte de pelo te favorece o no es necesario considerar tu estilo personal, tu comodidad y también algunos rasgos de tu anatomía facial, especialmente la forma de tu rostro.

Un buen corte de cabello no solo debe estar a la moda o en tendencia, sino también ayudar a resaltar tus rasgos naturales y brindar equilibrio visual, simulando algunas simetrías.

La clave está en entender la estructura ósea y la forma en la que el pelo interactúa con las líneas de la mandíbula, los pómulos y la frente.

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¿Cómo saber si un corte de pelo te favorece o no?

Algunos de los puntos fundamentales que han sido validados por expertos en estilismo y visajismo son:

La regla de las 2.25 pulgadas

Este método consiste en colocar un lápiz horizontalmente debajo de tu barbilla y una regla verticalmente debajo de tu oreja.

Si el resiltado de donde se cruzan ambos instrumentos es es menor a 2.25 pulgadas, el cabello corto te favorece, pero si es mayor, el largo será tu mejor opción.

Así puedes saber si un corte de pelo te favorece o no|Pexels: Kampus Production

El equilibrio según la forma del rostro

Rostro ovalado: Es considerado el más equilibrado y casi cualquier corte de pelo le luce bien. Rostro redondo: Te favorecen más los cortes con volumen en la coronilla y capas largas que sobrepasen visualmente la barbilla para alrargar visualmente la cara. Rostro cuadrado: Busca suavizar la mandíbula con cortes desfilados, flequillos cortina o texturas onduladas. Rostro corazón: El volumen debe concentrarse en la parte inferior, a la altura de la mandíbula, para compensar la frente ancha.

Los rostros ovalados tienen la ventaja de lucir cualquier corte de pelo|Pexels: RDNE Stock project

Indicadores de un buen corte de pelo

Cuando el cabello se acomoda bien y el crecimiento luce natural que tengas la necesidad de peinarlo, estás frente a un buen trabajo de estilismo.

Además, un buen corte de cabello también se destaca por dirigir la mirada hacia tus ojos y tus pómulos, evitando la zona que quieres disimular, como la frente o la barbilla.

El mantenimiento también es uno de los aspectos a considerar, peinarlo no debería tomarte más de 20 minutos, así será más práctico y lucirá bien sin producción.

