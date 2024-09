La seguridad social es un tema que nos concierne a todos los trabajadores mexicanos. Entre los beneficios más importantes que ofrece está la pensión , un ingreso que nos permite mantener cierta calidad de vida al llegar a la edad de retiro.

Pero, ¿qué pasa si nuestros ahorros no son suficientes? Aquí es donde entra en juego la Pensión Mínima Garantizada del IMSS, un concepto que muchos conocen, pero pocos entienden a fondo. Ahora bien, ¿cuántas semanas cotizadas debes tener para acceder a ella?

¿Cuántas semanas cotizadas debo tener para obtener la Pensión Mínima Garantizada del IMSS?

La respuesta corta es 825 semanas. Sí, has leído bien. Para acceder a este beneficio, necesitas haber cotizado al IMSS durante poco más de 15 años y medio. Pero ojo, este número no es fijo. La ley establece que a partir de 2022, el requisito aumentará gradualmente. Cada año se sumarán 25 semanas hasta llegar a las 1,000 en 2031.

Ahora bien, la Pensión Mínima Garantizada no es un concepto abstracto. Se trata de un monto equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de México, que se actualiza anualmente según la inflación. Pero, ¿y si no alcanzo las semanas requeridas?

¿Qué pasa si no alcanzo las semanas requeridas?

Esta es la pregunta del millón, y la respuesta puede ser un poco desalentadora. Si no llegas a las semanas necesarias, no podrás acceder a la Pensión Mínima Garantizada. Sin embargo, no todo está perdido. Dependiendo de tu situación, podrías tener opciones:



Si estás bajo la Ley 73 del IMSS (es decir, si empezaste a trabajar antes de julio de 1997), necesitas solo 500 semanas cotizadas para obtener una pensión, aunque no sea la mínima garantizada.

(es decir, si empezaste a trabajar antes de julio de 1997), necesitas solo 500 semanas cotizadas para obtener una pensión, aunque no sea la mínima garantizada. Si estás bajo la Ley 97 , y tienes al menos 60 años pero no las 1,000 semanas, puedes retirar el saldo de tu cuenta individual de una sola vez.

, y tienes al menos 60 años pero no las 1,000 semanas, puedes retirar el saldo de tu cuenta individual de una sola vez. También puedes seguir cotizando hasta cumplir con los requisitos, incluso después de los 60 o 65 años.

