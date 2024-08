CURP para mascotas en CdMx: multas y cómo evitarlas

La Ciudad de México ha dado un paso adelante en la protección y cuidado de los animales de compañía . Desde hace algunos meses atrás, el registro de perros y gatos se ha vuelto obligatorio, trayendo consigo una serie de beneficios tanto para las mascotas como para sus dueños.

Este nuevo sistema, conocido como Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), no solo facilita la localización de mascotas extraviadas, sino que también garantiza su acceso a servicios veterinarios y campañas de salud gratuitas. Además, otorga a nuestros peludos amigos un reconocimiento legal como “seres sintientes”, un avance significativo en la legislación animal. Pero, ¿qué pasa si no tramito este “CURP”?

¿De cuándo es la multa por no tramitar el CURP de tu mascota?

La llamada “Ley Maple”, que entró en vigor el 1 de abril de 2024, no solo establece la obligatoriedad del registro, sino que también contempla sanciones para quienes no cumplan con esta disposición. Según el artículo 66 de la Ley de Protección a los Animales de la CDMX, los dueños que no registren a sus mascotas podrían enfrentar multas que van desde los 2,279 hasta los 3,365 pesos.

En casos más severos, incluso se contempla un arresto de 24 a 36 horas. Estas sanciones se basan en el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que se sitúa en 108.57 pesos.

¿Cómo sacar la CURP para mascotas?

Obtener el RUAC para tu mascota es un proceso sencillo que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar. Solo necesitas seguir estos pasos:



Visita el sitio web oficial: https://ruac.cdmx.gob.mx/ Haz clic en “Registro en la plataforma” e ingresa tus datos personales y una contraseña. Genera una clave RUAC para cada uno de tus animales de compañía. Mantén actualizada la información de tu mascota y tus datos personales.

Es importante destacar que este registro no solo es un trámite burocrático, sino una herramienta que permitirá a la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN) implementar campañas de salud animal más efectivas. Así, al registrar a tu mascota no solo evitas multas, sino que también contribuyes a su bienestar y al de toda la comunidad animal de la CDMX.