En una entrega más de la entrevista exclusiva que nuestra querida Pati Chapoy le realizó a Cynthia Rodríguez, quien se encuentra felizmente casada con Carlos Rivera y a la espera de su primer bebé, nos reveló detalles sobre lo que fue su impresionante luna de miel.

¿Cómo fue que el Papa les dio la bendición a Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera? La conductora habló de lo que fue su encuentro con el Papa Francisco, quien les dio la bendición. Cabe mencionar que Carlos Rivera forma parte de una asociación del sumo pontífice.

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Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tuvieron la bendición del Papa.

“La boda fue un domingo. Fueron dos días de boda, el primer día fue la religiosa, luego nos seguimos con la fiesta y el día siguiente tuvimos el brunch a mediodía y luego tuvimos una boda flamenca en la noche. Yo me puse mi flor roja, pusimos baile flamenco, tablao y todo”, declaró Cynthia Rodríguez.

La exacadémica reveló que la audiencia con el Papa la tuvieron un miércoles, pero fue justo cuando llegaron que Carlos Rivera le dijo que aquella foto se iba a filtrar a los medios de comunicación.

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“Yo creo que esta foto sí va a salir en algún lado”, le dijo Carlos Rivera, ya que las fotos se suben al sitio oficial del Vaticano porque no permiten que nadie se tome una foto con su celular con el Papa. Sin embargo, no les importaba mucho la filtración, pues sabían que sería una foto bonita.

Cynthia Rodríguez recalcó que al pasar con el Papa, éste les preguntó si ya se habían peleado, incluso les comentó que “está bien pelear, lo único es que no se vayan a dormir enojados porque eso genera rencor y el rencor se guarda en el corazón”.

¿Qué dijo sobre su impresionante luna de miel?

Al preguntarle sobre su espectacular luna de miel, Cynthia Rodríguez declaró que dos meses estuvieron de viaje. “De ahí hicimos un viaje como nunca, dos meses estuvimos de luna de miel. Ya que estábamos en Roma invitamos a nuestras familias para que hiciéramos un tour allá, nos fuimos a Florencia, Pisa, ya después ellos se regresaron a México y nosotros nos quedamos ya en nuestro viaje”.

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“Teníamos muchas ganas de conocer Egipto, pero también yo le decía a Carlos: ‘Tenemos que ir a Egipto’ porque a cada museo que íbamos era de ‘y dónde está la zona egipcia, dónde están los sarcófagos’. Carlos tiene un gusto por la cultura egipcia y justo lo hicimos”, agregó.

Además de Egipto, la pareja de tórtolos visitó Grecia y a lo largo de su viaje compraron diferentes cosas para su hogar; sin embargo, no podían con tanto, por lo que pidieron que algunas cosas se las enviaran, incluso reveló que su vestido llegó hace dos meses”.