5 diseños de uñas azul marino para lucir elegante

La manicura tiene colores que aunque pase el tiempo siguen siendo muy utilizados en los diseños. Si bien este 2026 trae consigo nuevas tonalidades pues el azul marino continúa siendo un referente de elegancia atemporal.

Cabe destacar que el azul marino es un tono profundo y elegante que recuerda al cielo nocturno o al fondo de los océanos. Además, es un color que sienta bien a todos los tonos de piel. Puede que sea un color asociado a los meses de fríos pues con algunas combinaciones puedes adaptarlos a la temporada que deseas.

¿Cuáles son los diseños de uñas azul marino?

Con flores

Para la primavera no pueden faltar los diseños de uñas con flores. Las mismas puedes reinterpretarse de diversas formas pero si los combinas con sutiles toques dorados el resultado gana en sofisticación y gusta a mujeres de todas las edades.

Acabado lechoso

Luego tenemos este diseño que resulta suave y delicado. Al fusionarse con un esmalte blanco (que también es tendencia este año), el azul marino pierde rigidez, creando una manicura perfecta para primavera.

Estampado de rayas

Cabe destacar que se pueden usar diferentes tonalidades de un mismo color es una forma sencilla de lograr una manicura elegante. Una de las versiones más populares es el estampado de rayas que, en este caso, combina un azul claro con azul marino, creando un contraste muy especial y fácil de recrear.

Estampado de lunares

En este caso tienes que mezclar el azul marino y blanco que luce muy bien sobre todo cuando se mezcla con estampados de lunares. Funciona tanto en uñas pintadas al completo como en versiones más delicadas, como una manicura francesa, demostrando que los contrastes nunca fallan.

Efecto ojo de gato

Por último, tenemos esta manicura que combina una base en color plateado con un esmalte azul marino, ambos con el efecto ojo de gato que tan hipnótico resulta. Es una opción elegante y moderna, perfecta para quienes buscan un diseño impactante sin renunciar a la sutileza.

