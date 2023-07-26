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FOTOS | Cynthia Rodríguez recordó entre lágrimas el día que Carlos Rivera le pidió matrimonio

Carlos Rivera organizó un concierto privado para pedirle matrimonio a Cynthia Rodríguez. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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