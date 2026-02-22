Conoce un sitio hermoso en Morelos que cuenta con agua cristalina

Si quieres disfrutar de un lugar hermoso con agua cristalina y frondosos árboles, pues tienes que visitar el Balneario Los Cascabeles, en el municipio de Huixastla, Morelos. Es un espacio de naturaleza que cuentas con unas pozas cristalinas que puedes disfrutar por tan solo 70 pesos.

Es una gran alternativa accesible que te permite nadar en aguas templadas, puedes disfrutar del aire libre y conectar con la naturaleza. Aquí no hay electricidad por lo que es un lugar rústico.

¿Qué ofrece el balneario de Morelos?

El Balneario Los Cascabeles tiene aguas que son naturales. Su sitio oficial dice que las pozas nacen al borde de los árboles, junto al río, y mantienen una temperatura promedio de 28 grados centígrados, ideal para nadar sin importar la temporada.

Así también se define como un balneario de bajo impacto ambiental por lo que no cuenta con energía eléctrica convencional y sus lámparas son solares. De esta manera demuestran su perfil ecológico, pero también es una gran experiencia para quienes deciden quedarse a acampar.

Con la compra de la entrada puedes disfrutar de agua templada, asadores, renta de mesas y sillas, sanitarios y regaderas. También hay inflables, una mini tienda, venta de leña y puestos de comida sencilla para quienes prefieren no llevar provisiones.

Este es un lugar en el que puedes aprovechar de la naturaleza, pero así también tiene una gran variedad de atractivos y productos que puedes comprar para no ir cargado en el viaje.

Como mencionamos anteriormente la entrada general al balneario es de 70 pesos para adultos y 50 pesos para niños que midan entre 90 centímetros y 1.20 metros. Puedes ir de lunes a domingo, de 8 a 16 horas. La dirección es Domicilio Conocido, Municipio de Huixastla, Morelos, y cuentan con atención vía WhatsApp en el número 734 134 0525.