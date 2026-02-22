Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 22 de febrero: dinero, amor y salud para cada signo del zodiaco

Oficialmente estamos en la era de piscis. Conoce qué mensaje te tienen los astros con el horóscopo de Nana Calistar, quien viene con toda una serie de predicciones para hoy, domingo 22 de febrero. ¿Será que el amor tocará a tu puerta? ¿O es la suerte, el dinero y la salud? ¡Sigue leyendo! Aquí te contamos…

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 22 de febrero?

Aries, se viene un romance fugaz. Disfruta de la vida, pero mantén la cabeza fría. Aguas con las amistades falsas, no cuentes tus planes a cualquiera. Dile adiós a esa depresión que sientes por las noches, recuerda que todo se acomoda con el tiempo. Este mes, se marcan oportunidades laborales importantes. Aprende de tus errores y sal adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 22 de febrero?

El dinero toca a tu puerta. Administra bien tus ingresos y no gastes por gastar. Se viene una verdad fuerte, pero recuerda que todo sirve para crecer. En el amor, las cosas se comienzan a mover, así que presta atención a lo que sientes. Tendrás suerte en juegos de azar. También se marca el regreso de personas del pasado. La recomendación de Nana Calistar es: no abras puertas que te costó cerrar. Aprende a soltar.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 22 de febrero?

Se marca un chisme familiar, no caigas en provocaciones. Es probable que se cancele alguna salida de último momento. No te molestes, el universo sabe porqué hace las cosas. Aprende a soltar y te darás cuenta de cómo sí puedes vivir sin ciertas personas a tu lado. Cuídate de las envidias y de los gastos inesperados. En el amor, se marcan sorpresas lindas.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 22 de febrero?

Es momento de que cambies tu actitud. No quieras controlar cada detalle y deja que la vida te sorprenda. Es el período ideal para cambiar. Empieza a ponerte a tí mismo como prioridad. Recuerda, no todos tienen tu mismo corazón. En temas de negocios y dinero, se marcan cambios a tu favor. También se marcan momentos de nostalgia con la familia. Aprende a disfrutar sin culpa.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 22 de febrero?

Tienes todo lo necesario para triunfar, sólo tienes que dejar de lado la flojera. Ponte las pilas que se vienen buenas oportunidades laborales, analízalas con la cabeza fría. En el amor, es necesario que dejes de idealizar personas y no repitas patrones del pasado. Este mes es ideal para trabajar en tu amor propio y autoestima. En lo económico, necesitas administrar mejor tus gastos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 22 de febrero?

Este día te espera una sacudida emocional. Es momento de soltar esa relación que ya no te llena ni te mueve. No tengas miedo a empezar de cero. Estás en un proceso de maduración importante que te ayudará a crecer. Se vienen días de reflexión profunda. Recuerda, la renovación no es fracaso sino evolución.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 22 de febrero?

Se marca el regreso de amores del pasado. De ti depende si los dejas entrar de nuevo en tu vida. No malgastes tu tiempo y energía en situaciones que no te dejan nada bueno. Se viene una buena noticia en el plano económico. Administra bien tu dinero y no hagas compras compulsivas. Cuida más tu salud, especialmente tu estómago. Pronto, entrarás en un período de reflexión profunda.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 22 de febrero?

El consejo del día es decirle adiós a los celos. Recuerda, amar es confiar. Se marcan problemas de garganta y vías respiratorias, cuida más tu salud. Enfócate más en el presente y tus metas. Es posible que una nueva amistad llegue a tu vida. En los próximos días, tendrás un ajuste emocional, así que cuidado con los cambios de ánimo.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 22 de febrero?

Es momento de que empieces a actuar. Los sueños no se cumplen sólo visualizándolos. Aguas con los gastos y las compras innecesarias. Administra mejor tu dinero y evita arrepentimientos en el futuro. Se vienen cambios importantes para ti. En el amor, deja de idealizar personas. Conoce, observa y luego decide. No tengas miedo en empezar de nuevo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 22 de febrero?

Cuidado con los amores fugaces. Este día, la familia será lo más importante para ti. Se marca un viaje o conexión con alguna persona lejana. Estás entrando en una etapa de renovación. Si necesitas cambiar de amistades, hazlo. No dudes de tu capacidad y ten más cuidado con los chismes, especialmente en el trabajo. Deja de postergar problemas del pasado. Es hora de actuar.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 22 de febrero?

Hoy es el día ideal para cerrar ciclos. Es momento de dejar el pasado atrás y decirle que sí al futuro. Se marca una compra importante. Piensa bien antes de gastar, sobre todo si es dinero que no tienes. Es probable que una amistad del pasado regrese. Aguas con la melancolía, que estará tocando tu puerta esta semana. Dedícate más tiempo a ti, a tu salud y a tu cuerpo.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 22 de febrero?

Este día estará lleno de movimiento. Presta mucha atención a tus sueños y tu intuición que podrían estar revelándote alguna verdad. No vivas para cumplir expectativas ajenas y enfócate en lo que quieres. Cuídate de los chismes y no caigas en provocaciones. En el dinero, evita gastos impulsivos y mantén tus planes y proyectos sólo para ti. No los compartas antes de tiempo, que podrías estar rodeado de envidias.