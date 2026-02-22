La manicura babydoll que es tendencia: Diseños de uñas

El mundo de la manicura es muy versátil por lo que constantemente las tendencias van mutando. Para este 2026 las uñas baby doll son las elegidas porque se inspira en la lencería, el encaje y la sutileza de la seda para reinterpretar el clásico esmalte rosa en una versión más luminosa y sofisticada.

Quienes eligen esta manicura lo hacen por la feminidad que evocan y las estrellas de Hollywood lo han elegido como predilecto. Así es que hasta han salido en películas luciendo sus uñas.

¿De qué tratan las uñas Baby doll?

Las Baby doll Nails son una tendencia de uñas que combina esmalte rosa suave y luminoso, efecto gel translúcido, un acabado ultra brillante, así como esa apariencia delicada y pulida.

Aquí el tono que predomina es el rosa etéreo que es mucho más sutil que el Barbie Pink o el Bubble gum, se realiza un acabado que evoca lo que es la suavidad de seda sobre la piel. Lo importante es hacer un equilibrio entre transparencia y color, logrando una manicura elegante, fresca y muy femenina.

Cabe destacar que es una manicura que estiliza las manos, queda bien en todos los tonos de piel. Además, queda bien para todos los tipos de looks. Para lograr este estilo tienes que hacer lo siguiente.

Preparación de las uñas

Debes limarlas uñas en forma almendrada o cuadrada suave y pule la superficie para un acabado uniforme.

Primera capa translúcida

Aplica una capa fina de esmalte rosa bailarina o rosa lechoso, permitiendo que el lecho ungueal se perciba ligeramente.

Construcción del color

El siguiente paso es el de añadir una segunda capa muy ligera en el caso que busques mayor intensidad. Las pinceladas deben ser suaves para conservar el efecto transparente.

Detalles opcionales



Puedes incorporar:

Microcristales discretos

Efecto degradé en tonos rosa

Encaje minimalista dibujado a mano

Una uña acento en rosa más saturado

Top coat brillante

Por último, lo que tienes que hacer colocar una capa de brillo de alto impacto. El acabado glossy es esencial para recrear el efecto seda característico de esta tendencia.

