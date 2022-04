Daddy Yankee en México: ¿Cuánto cuestan los boletos?

En las últimas semanas Daddy Yankee fue tendencia en redes sociales después de que anunciara su retiro de los escenarios tras 32 años de carrera, noticia que agarró por sorpresa a sus amigos, compañeros y fans.

El autoproclamado “Jefe del reggaetón” señaló que al fin vio la meta en su carrera, la cual ha sido un maratón, por lo que llegó el momento de disfrutar con sus fans todo lo que le han dado.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado (…). En este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes quienes me abrieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo”, declaró el pasado 20 de marzo Daddy Yankee.

Como parte de su despedida, el cantautor puertorriqueño señaló que lanzará un último disco, titulado “Legendaddy” y realizará una gira del adiós que llevará por nombre “La última vuelta”.

“Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y los voy a despedir estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección, titulada “Legendaddy”, agregó.

Desde que el reggaetonero anunció su adiós, los fans han estado a la expectativa por saber cuáles serán los precios de los boletos para los conciertos que el puertorriqueño dará en México, y este viernes se revelaron los precios para los shows que dará en Monterrey y Guadalajara, recordando que también se presentará en Rosarito y Ciudad de México.

Concierto en Monterrey

Daddy Yankee se presentará en Monterrey el próximo 24 de noviembre en el ‘Palacio Sultán’. Los precios de las entradas para show van desde los 490 hasta los 2 mil 490 pesos más cargos por servicio, dependiendo de la zona.

La venta general comenzará el próximo miércoles 13 de abril, en punto de las 10 horas, a través de Funticket.

Concierto en Guadalajara

El puertorriqueño también se presentará el próximo 26 de noviembre en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara, Jalisco. Para este evento, los boletos van desde los 690 hasta los 2 mil 490 pesos más cargos por servicio, según la zona. Asimismo, la venta general será el próximo 13 de abril a las 10 horas, en la plataforma antes mencionada.