Daniel Bisogno revela detalles de su hospitalización y estado de salud

En una segunda entrega de la más reciente entrevista que Daniel Bisogno le concedió en exclusiva a Pati Chapoy, el conductor dio detalles sobre su hospitalización.

¿Qué dijo Daniel Bisgno al respecto?

Al preguntarle sobre qué derivó en su repentina hospitalización, Daniel Bisogno reveló que en la “endoscopia vieron como un pequeño hilito de sangre y querían ver de dónde venía, si de alguna de las varices o no, encontraron de dónde venía que la palabra técnica y médica no sé las sé decir, pero pusieron un pequeño parche y sí me dijo el doctor que ‘está inflamada la vesícula, pero yo creo que podemos esperar un poco’”.

“Salí de ahí, me vine a seguir trabajando, saliendo de Ventaneando… sentí ese malestar, me voy a hacer la función de teatro de ‘Lagunilla Mi Barrio’ y ya ahí empecé a sentir un dolor muy fuerte, empecé a sentir que no podía. Era una inflamación muy fuerte y un dolor intenso, yo me tomé mil cosas y le hablé a la doctora y me dice ‘debe ser la vesícula, vente mañana a primera hora’”, agregó.

“En la mañana llego al doctor y empiezan a hacerme estudios de todo, entonces se dan cuenta que la vesícula está muy inflamada y que hay que operar; sin embargo, el cirujano estaba en Europa, entonces llega el cirujano, me mete a cirugía, sí tuvo que hacer un trabajo extra porque mi vesícula estaba muy pegada al hígado y las vísceras, creo que es el páncreas, si no me equivoco y es como despegar un globo, pero con mis problemas de las varices podría venirse una hemorragia terrible”, recalcó.

“Lograron afortunadamente, limpiar, dejar todo bien, tuvieron que dejar un pedacito adherido al hígado para evitar una hemorragia”, añadió.

¿Cómo está el hígado de Daniel Bisogno? Al cuestionarle a Daniel Bisogno si después de este procedimiento al que tuvo que someterse su hígado está bien, el conductor reveló que “no, bien no, lógicamente está dañado, funcional hasta el momento, por eso hay que estarlo vigilando constantemente, eso y todo lo demás. El hígado tiene sus daños pero está funcional”.

Daniel Bisogno agradeció que no haya tenido que ser necesario un trasplante y agregó que “lógicamente la gente puede decir muchas cosas sin tener el conocimiento y además, de repente pueden satanizar palabras que no tienen idea y que no entienden. Hasta el día de hoy, el informe que tengo de mis doctores y es el que quiero tener es: ‘seguirme cuidado y seguir haciendo lo que tengo que hacer para estar como me siento cada vez, mejor”.